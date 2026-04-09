Nước và cuộc sống

SAWACO giúp nhân viên mới hiểu về môi trường làm việc

SGGP

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tổ chức lớp đào tạo nhân viên mới khóa 2, năm 2026.

Đây là chương trình do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ cấp nước (đơn vị thuộc SAWACO) phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Tổng Công ty thực hiện để trang bị những kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ nhân sự mới.

Tham gia khóa đào tạo, nhân viên mới được tiếp cận các kiến thức nền tảng về môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và đặc thù của ngành cấp nước. Cùng với lý thuyết, nhân viên mới được tham quan thực tế tại các đơn vị trực thuộc. Cụ thể, được tham quan thực tế Nhà máy Nước Thủ Đức - một trong những nhà máy nước chính của SAWACO; tham quan các công ty cổ phần cấp nước. Tại đây, các học viên tìm hiểu về quy trình xử lý nước, các tiêu chuẩn chất lượng nước sạch, các dịch vụ cung cấp đến khách hàng.

HẠNH NGUYÊN

