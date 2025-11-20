Trong 2 ngày 17 và 18-11, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Anh Phùng Xuân Trung làm Bí thư Đoàn SAWACO

Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng công ty giai đoạn 2022-2025. Đây cũng là dịp nhìn nhận những thành tựu, phân tích các hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn vừa qua. Các đại biểu cũng thảo luận và quyết định phương hướng, phương châm đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty khóa V gồm 18 thành viên; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Anh Phùng Xuân Trung được bầu làm Bí thư Đoàn SAWACO nhiệm kỳ 2025-2030.

NGỌC QUYÊN