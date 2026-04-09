Chủ động trữ nước ngọt, cấp nước an toàn trong mùa khô

Trong bối cảnh khí hậu diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước an toàn, ổn định cho sản xuất, sinh hoạt của người dân TPHCM trong mùa khô 2026.

Nhân viên ngành cấp nước TPHCM kiểm tra các trụ nước cứu hỏa

Nhiều kịch bản sẵn sàng ứng phó sự cố

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, từ giữa tháng 3, tình trạng xâm nhập mặn trên các sông sẽ gia tăng mạnh, đặc biệt trong các kỳ triều cường tháng 3 và tháng 5. Cùng với đó, khu vực Đông Nam bộ có nguy cơ xảy ra hạn hán cục bộ trong các tháng 3 và 4, dẫn đến thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Trước tình hình đó, UBND TPHCM yêu cầu ngành cấp nước thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2026.

Để đảm bảo cung cấp nước ổn định và liên tục cho TPHCM trong mùa khô năm 2026, SAWACO đã lên kế hoạch cân đối khả năng cung cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng trên địa bàn. Thứ tự ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, dịch vụ, công nghiệp. “Chúng tôi tập trung đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục, duy trì chất lượng, áp lực và lưu lượng. Đồng thời tăng cường xử lý sự cố, ưu tiên khu vực áp lực yếu. Công tác dự báo nhu cầu trong mùa khô cũng được chú trọng”, đại diện SAWACO chia sẻ.

Thực tế, ngành cấp nước thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp từ nguồn, nhà máy đến mạng lưới phân phối và công tác ứng phó sự cố. Tất cả các nhà máy và trạm cấp nước trên địa bàn thành phố như: cụm Nhà máy Nước Thủ Đức, cụm Nhà máy Nước Tân Hiệp, Nhà máy Nước ngầm Tân Phú… luôn sẵn sàng vận hành tối đa theo điều độ. Đại diện SAWACO cho biết thêm, bên cạnh chất lượng nước sau xử lý được kiểm soát nghiêm ngặt, các nhà máy cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị dự phòng. Tại các trạm bơm, nhà máy xử lý và tuyến ống truyền tải chính, công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cũng đảm bảo để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Kích hoạt ngay phương án ứng phó

Sau sáp nhập, SAWACO có nhiệm vụ cấp nước sạch cho người dân 78 phường và 15 xã tại TPHCM. SAWACO luôn bảo đảm mục tiêu cấp nước ổn định, liên tục, đạt yêu cầu về chất lượng, áp lực và lưu lượng trong thời gian qua. Từ đó, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ; phát triển nguồn và mạng lưới, phù hợp với quy hoạch xây dựng tổng thể. Đặc biệt, đơn vị tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân sinh sống tại TPHCM được cấp nước sạch.

Tuy nhiên, đại diện SAWACO cũng nhìn nhận, hệ thống cấp nước hiện nay chưa đảm bảo khả năng điều tiết toàn diện khi xảy ra sự cố tại các nhà máy nước mặt hoặc tuyến ống truyền tải chính. Nhiều nhà máy đã vận hành trên 80% công suất, trong khi các tuyến ống trọng điểm chưa hoàn thiện do vướng giải phóng mặt bằng. Cùng đó, việc giảm khai thác nước ngầm cũng làm tăng áp lực lên hệ thống nước mặt, nhất là tại các khu vực cuối nguồn. Ngoài ra, Nhà máy Nước Bình An đang bảo trì, dự kiến hoạt động lại vào cuối quý 1-2026, khiến khả năng dự phòng nguồn nước ngắn hạn bị hạn chế.

Trước tình hình đó, SAWACO cho biết đang tập trung đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục, duy trì chất lượng, áp lực và lưu lượng. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với ngành điện lực để bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục; tăng cường phối hợp với các đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An nhằm kiểm soát chất lượng nguồn nước thô đầu vào.

Ở cấp độ mạng lưới, các đơn vị quản lý ngành cấp nước thành phố đã chủ động rà soát hiện trạng, xây dựng phương án điều phối nhằm tăng áp lực và lưu lượng cho các khu vực nước yếu, đặc biệt là khu vực cuối nguồn. Nhiều biện pháp như: điều tiết van, đấu nối tăng áp, kiểm tra và sửa chữa kịp thời hệ thống van, đồng hồ tổng, trụ cứu hỏa được triển khai đồng bộ. Việc súc xả mạng lưới định kỳ và đột xuất được thực hiện nhằm bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt. Công tác tuần tra, bảo vệ các tuyến ống nước thô và ống truyền tải nước sạch được tăng cường; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn tuyến ống, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục.

Các trạm cấp nước dự phòng cũng được vận hành thử, bảo trì định kỳ để sẵn sàng đưa vào hoạt động khi cần thiết. Theo SAWACO, trường hợp xảy ra sự cố, đơn vị lập tức kích hoạt ngay phương án ứng phó theo từng cấp độ. “Nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện và thiết bị sửa chữa của Tổng công ty và đơn vị thành viên luôn sẵn sàng để xử lý nhanh các sự cố rò rỉ, xì bể, đặc biệt trên tuyến ống truyền tải chính”, đại diện SAWACO chia sẻ.

Trước nguy cơ xâm nhập mặn và tác động của biến đổi khí hậu, SAWACO xây dựng các kịch bản điều phối công suất giữa các nhà máy nước, sẵn sàng vận hành các trạm cấp nước dự phòng theo kế hoạch cấp nước an toàn. Các giải pháp cấp nước tạm thời như xe bồn, túi nước... được chuẩn bị để phục vụ các khu vực trọng yếu trong trường hợp cần thiết.

PHƯƠNG THẢO