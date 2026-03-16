Dấu Ấn Sawaco trên hành trình nước sạch

Năm 2025 đánh dấu một chặng đường quan trọng của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) trong hành trình đảm bảo cấp nước an toàn, giảm thất thoát, thất thu và nâng cao chất lượng nước phục vụ người dân TPHCM. Với định hướng hiện đại hóa, số hóa quản lý, cùng tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, SAWACO tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hệ thống hạ tầng thiết yếu của đô thị đặc biệt.

Các đại biểu uống nước tại vòi sau lễ khánh thành trụ uống nước tại phường Xuân Hòa

Hiện đại hóa hệ thống cấp nước

Theo SAWACO, đến hết năm 2025, 100% dân cư đô thị lẫn nông thôn TPHCM đều được cung cấp nước sạch với tổng công suất đạt 2,35 triệu m³/ngày đêm. Kết quả này đến từ nỗ lực đồng bộ của toàn hệ thống, từ sản xuất, truyền tải, phân phối đến dịch vụ khách hàng, cùng các chương trình đầu tư nâng cấp công nghệ và tăng cường năng lực vận hành.

Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu bình quân đạt 12,28%, thấp hơn 1,32% so kế hoạch năm 2025. Toàn bộ hệ thống cấp nước đô thị đã hoàn thành xây dựng và triển khai kế hoạch cấp nước an toàn theo quy định, đảm bảo khả năng ứng phó với mọi tình huống rủi ro.

Nhân viên nhà máy nước theo dõi chất lượng nước online

Bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân hôm nay không chỉ là một dịch vụ công thiết yếu, mà đã trở thành một trong những trụ cột của an ninh đô thị tại TPHCM Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, ô nhiễm thượng nguồn gia tăng và tốc độ đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, việc bảo vệ nguồn nước thô, đầu tư công nghệ xử lý tiên tiến, mở rộng mạng lưới cấp nước đến từng hộ dân… là nhiệm vụ cấp thiết, liên tục và lâu dài. SAWACO đặc biệt siết chặt kiểm soát chất lượng nguồn nước trước bối cảnh biến đổi khí hậu và nguy cơ ô nhiễm. Hệ thống giám sát tự động được bố trí tại các trạm bơm, cho phép theo dõi và cảnh báo các chỉ tiêu chất lượng nước theo thời gian thực. Công tác quan trắc định kỳ tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn quốc gia đối với nước mặt và nước ngầm.

Một điểm nhấn của năm 2025 tại SAWACO là việc nâng cấp, hướng đến tự động hóa toàn bộ hệ thống cấp nước với ứng dụng SCADA và GIS. Các nhà máy đều được trang bị thiết bị giám sát trực tuyến, quản lý hóa chất xử lý và thực hiện bảo trì theo kế hoạch định kỳ, giúp hệ thống vận hành ổn định và liên tục.

Đặc biệt, SAWACO đã triển khai phương án cấp nước khẩn cấp trên toàn mạng lưới, sẵn sàng ứng phó sự cố hoặc ngưng nước diện rộng. Việc điều tiết giữa cụm cấp nước Thủ Đức và Tân Hiệp cho thấy hiệu quả rõ rệt, đảm bảo nguồn nước liên tục cho người dân thành phố.

Đồng chí Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO, phát biểu

Vì một thành phố an toàn nguồn nước

Đạt được những kết quả trên, trong năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ SAWACO đã bám sát tình hình thực tiễn, triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2025 của thành phố và Nghị quyết số 13-NQ/ĐU của Đảng bộ Tổng Công ty; đã lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; đảm bảo cấp nước an toàn, duy trì tỷ lệ 100% người dân thành phố trong vùng quản lý của Tổng công ty được sử dụng nước sạch.

Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ SAWACO đã lãnh đạo triển khai vận hành Tổng đài chăm sóc khách hàng SAWACO phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý thông tin khách hàng; ban hành các kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai các giải pháp kỹ thuật giảm thất thoát nước, tăng cường kiểm tra, bảo trì mạng lưới tại các khu vực trọng điểm; đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số.

Cùng với đó, trong năm qua, SAWACO cũng thực hiện đúng lộ trình của UBND TPHCM về giảm khai thác nước ngầm, từ 100.000m³/ngày xuống còn 36.000m³/ngày và sẽ tiếp tục giảm còn 30.000m³/ngày trong thời gian tới. Song song đó là công tác tuyên truyền vận động người dân trám lấp giếng, chuyển sang sử dụng nước máy.

Đồng chí Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SAWACO chia sẻ, trong năm 2026, SAWACO đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ thất thoát dưới 13,6% và cập nhật, hoàn thiện hơn nữa chương trình cấp nước an toàn; định hướng dài hạn bao gồm bảo vệ lưu vực sông Sài Gòn, Đồng Nai, phối hợp liên ngành, liên địa phương, xây dựng hồ chứa nước sạch trong đô thị và ứng dụng phần mềm giám sát chất lượng nước theo thời gian thực.

Theo đồng chí Dương Hồng Nhân, với phương châm “Phát triển bền vững - Vì một thành phố an toàn nguồn nước”, SAWACO tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa và gắn kết cộng đồng, khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn nguồn nước cho TPHCM.

PHƯƠNG THẢO