SAWACO hướng đến doanh nghiệp số

Buổi gặp mặt là dịp để lãnh đạo Tổng công ty kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận các sáng kiến, giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Đây cũng là dịp nhìn lại vai trò của đoàn thể trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57) trong công tác quản trị nội bộ, cùng với công tác nâng cao dịch vụ khách hàng.

Theo đại diện SAWACO, để triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đơn vị đã ban hành chương trình hành động. Trong đó định hướng phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số của đơn vị được thực hiện theo lộ trình. Cụ thể, giai đoạn 2025-2026 là thời điểm khởi động và số hóa bằng việc thành lập Ban Chỉ đạo số hóa quy trình kỹ thuật và dịch vụ người dùng. Năm 2030 sẽ hiện đại hóa và ứng dụng sâu trí tuệ nhân tạo (Al) trong khai thác xử lý, truyền tải cũng như thực hiện cấp nước uống trực tiếp tại các khu vực công bố. Mục tiêu đến năm 2045 sẽ cơ bản là doanh nghiệp số hóa khi tích hợp vào hạ tầng đô thị thông minh của TPHCM.

THẢO HƯƠNG