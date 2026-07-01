UOB đầu tư 450 triệu USD xây dựng tòa nhà trụ sở tại TPHCM

UOB là ngân hàng nước ngoài đầu tiên xây dựng và sở hữu trụ sở ở khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM .

Ngày 1-7, Ngân hàng UOB Việt Nam đã khởi công xây dựng Tòa nhà trụ sở mới mang tên UOB Plaza tại TPHCM.

Công trình tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng, trên khu đất rộng 4.571 m², cao 36 tầng với tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu USD. Đây là tòa tháp văn phòng hạng A, được thiết kế theo các tiêu chuẩn bền vững quốc tế, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Khởi công xây dựng Tòa nhà trụ sở UOB Plaza tại TPHCM

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, việc xây dựng UOB Plaza không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của UOB tại Việt Nam mà còn thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ khởi công

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cao vai trò của UOB trong việc đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. TPHCM kỳ vọng thông qua định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế sẽ kết nối hiệu quả hơn các dòng vốn khu vực và toàn cầu vào các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng, logistics, sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, tài chính số, tài chính hàng hải, tài chính hàng không và các ngành kinh tế mới.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh cũng nhấn mạnh, TPHCM cam kết tiếp tục đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án an toàn, hiệu quả; đồng thời bày tỏ tin tưởng sự hiện diện của UOB sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần hình thành hệ sinh thái tài chính ngày càng chuyên nghiệp, quy mô và kết nối sâu rộng với thị trường quốc tế.

Phối cảnh Tòa nhà UOB Plaza trong khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM

Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB khẳng định, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm và giữ vai trò trụ cột trong chiến lược phát triển khu vực của UOB. Việc đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở mới thể hiện niềm tin của ngân hàng vào triển vọng phát triển dài hạn của Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

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NHUNG NGUYỄN