Người dân trông đợi những giải pháp thiết thực

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, ngày 9-12, Quốc hội đã nghe các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội… và thảo luận tại hội trường về các báo cáo này.

Tập trung xử lý các loại tội phạm mới

Ghi nhận Chính phủ, Bộ Công an và các địa phương đã chỉ đạo điều hành quyết liệt, dẫn đến những kết quả quan trọng trong phòng, chống tội phạm, song đại biểu (ĐB) Nguyễn Tuấn Anh (Đồng Nai) bày tỏ lo ngại trước tình trạng tội phạm công nghệ cao và tội phạm trên không gian mạng diễn biến phức tạp, với các hình thức tinh vi (như lừa đảo đầu tư trực tuyến, chiếm đoạt tài sản ngân hàng, giả mạo cơ quan nhà nước), với quy mô kinh tế ngày càng lớn, bao gồm cả các vụ án xuyên quốc gia. “Tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên gia tăng, với xu hướng tội phạm trẻ hóa đáng báo động, bao gồm bạo lực học đường và tình trạng bị lôi kéo tham gia “tín dụng đen”, đánh bạc qua mạng”, ĐB Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 9-12 Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng mối quan tâm đến những loại tội phạm mới, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ĐB Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) phản ánh, người dân vẫn lo lắng trước tình hình lợi dụng công nghệ cao để phạm tội, lừa đảo trên không gian mạng, dụ dỗ đưa người qua biên giới, sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả.

ĐB Nguyễn Thị Thủy kiến nghị Bộ Công an tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công mạnh các loại tội phạm này; đồng thời lưu ý, trong bối cảnh tổ chức lại hệ thống các cơ quan tư pháp, các ngành tư pháp ở Trung ương cần tập trung kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, thiếu sót ở cơ sở và có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Cho ý kiến về báo cáo tình hình phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, ĐB Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) đưa ra nhiều đề nghị. Cụ thể, tiếp tục sửa đổi quy định về kê khai tài sản và thu nhập nhằm nâng cao hiệu quả xác minh các tài sản không giải trình được nguồn gốc; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ; công khai hóa thông tin; khuyến khích người dân phản ánh và tố cáo qua các kênh an toàn; nâng cao vai trò của báo chí và các tổ chức xã hội trong việc tham gia giám sát, phản ánh các hành vi tham nhũng.

Chất lượng giải quyết kiến nghị chưa đạt yêu cầu

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong kỳ báo cáo, các bộ, ngành đã trả lời 1.433/1.472 kiến nghị được cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, đạt 97,4%. Nhiều bộ, ngành đã hoàn thành 100% việc trả lời, như các bộ: Công an, Công thương, GD-ĐT, KH-CN, Nội vụ, NN-MT, Tài chính, Y tế…

Tuy nhiên, theo ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng), mặc dù tỷ lệ trả lời kiến nghị cao, nhưng chất lượng giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri chưa đạt yêu cầu. ĐB Nguyễn Thị Việt Nga phân tích: trong số hơn 1.472 kiến nghị, chỉ 11,9% được giải quyết bằng ban hành văn bản - công cụ có giá trị pháp lý cao nhất; có 14,1% kiến nghị được giải quyết bằng thanh tra, kiểm tra, xử lý thực tế; có đến 74% kiến nghị chỉ dừng ở mức giải trình, cung cấp thông tin.

Nêu rõ trong tổng số 39 kiến nghị chưa trả lời, thì riêng Văn phòng Chính phủ chiếm tới 38 kiến nghị, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga thẳng thắn nhận xét rằng, sự chậm trễ này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ trả lời của nhiều bộ, ngành và làm chậm kết quả chung.

Đặc biệt, vẫn còn không ít những kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp; cụ thể là 6 kiến nghị chưa có lộ trình giải quyết, trong khi đây đều là những kiến nghị ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người dân. ĐB này đề nghị các bộ, ngành lập lộ trình xử lý cụ thể, không để kéo dài sang nhiệm kỳ sau.

Đồng quan điểm, ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) phát biểu: “Điều người dân mong đợi không chỉ là câu trả lời đầy đủ căn cứ pháp lý, mà là những giải pháp đi vào cuộc sống và tác động cụ thể đến quyền lợi chính đáng của họ”.

Vấn đề cốt lõi, theo ĐB Nguyễn Tâm Hùng, không chỉ là “trả lời kiến nghị”, mà phải là “giải quyết kiến nghị” theo hướng thực chất, đo đếm được bằng hiệu quả thực tiễn.

Tiếp thu đề xuất bỏ thuế GTGT đối với một số sản phẩm

Chiều 9-12, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Phản hồi ý kiến của các ĐB, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng bảo lưu quan điểm về việc bãi bỏ quy định “người mua chỉ được hoàn thuế GTGT khi người bán đã kê khai, nộp thuế”. “Quy định cũ gây khó khăn cho doanh nghiệp, bởi lẽ việc kê khai đầy đủ là trách nhiệm của người bán, còn việc hoàn thuế là quyền lợi của người mua”, người đứng đầu ngành Tài chính giải thích.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp thu đề xuất lược bỏ nội dung về thuế GTGT đối với sản phẩm cây trồng, vật nuôi, thủy sản chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường dùng làm thức ăn chăn nuôi. Việc sửa đổi này sẽ giúp áp dụng thuế GTGT đồng bộ theo quy định của pháp luật về thức ăn chăn nuôi; đảm bảo sự bình đẳng với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (vốn không chịu thuế).

Một mặt hàng cụ thể khác được nhiều ĐB đề cập tại phiên thảo luận với những quan điểm khác nhau là mặt hàng phân bón. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thừa nhận đây là vấn đề đã được bàn luận rất nhiều, song đến nay vẫn còn quan điểm khác nhau. Bộ trưởng cam kết sẽ “tiếp tục nghiên cứu giám sát và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền” trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Về thời điểm có hiệu lực thi hành, mặc dù có ý kiến đề nghị áp dụng từ ngày 1-7-2026, song Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất luật có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 1-1-2026 và cho biết các văn bản hướng dẫn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ.

ANH THƯ