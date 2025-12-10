TPHCM sẽ có cơ chế thu hút quỹ đầu tư mạo hiểm

Tại buổi gặp, lãnh đạo thành phố lắng nghe doanh nghiệp, nhà khoa học hiến kế các giải pháp, đề xuất chính sách, nguồn lực phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là những đột phá trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM gặp gỡ cộng đồng khoa học - công nghệ Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau gần 3 giờ lắng nghe các ý kiến góp ý, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, TPHCM quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo và sẽ có trách nhiệm hơn về những việc phải làm để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Khi phát triển lĩnh vực này, TPHCM sẽ có công cụ KH-CN để giải quyết được các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như kẹt xe, ngập úng, ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ…

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo, các sở ngành có liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến và đề xuất những cơ chế đặc thù thúc đẩy lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo phát triển hơn, trong đó đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) ở lĩnh vực này. TPHCM cũng sẽ hướng đến phát triển kinh tế tầm thấp, khuyến khích sản xuất và ứng dụng thiết bị không người lái phục vụ các nhu cầu dân sinh. TPHCM định hình 4 trung tâm phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là điểm đến của cộng đồng KH-CN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ thu hút quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước, kèm theo đó là cơ chế hỗ trợ để có sức thu hút hơn.

