Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật nhiều đảng viên

Theo đó, UBKT Thành ủy TPHCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Vũ Bá Vinh (đảng viên Chi bộ khu phố 5, Đảng ủy phường 7, quận Phú Nhuận), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên, kiêm Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

UBKT Thành ủy TPHCM kết luận, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty Lương thực miền Nam, đồng chí Vũ Bá Vinh đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy TPHCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Lâm Hùng Cường (đảng viên Chi bộ 41, Đảng bộ bộ phận Khu phố 11 (nay là Chi bộ 22), Đảng ủy Phường 13, quận Tân Bình), nguyên Công an viên Công an xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Lâm Hùng Cường đã vi phạm quy định của Công an nhân dân trong việc sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân không đúng quy định.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy TPHCM kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trương Thanh Phong (đảng viên Chi bộ Khu phố 2, Đảng ủy Phường 6, quận 6), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Qua đó kết luận, trong giai đoạn từ năm 2003-2013, đồng chí Trương Thanh Phong với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Đồng chí Trương Thanh Phong chịu trách nhiệm chính, vai trò người đứng đầu khi để xảy ra các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất tại địa chỉ số 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, quận 4, gây thiệt hại tài sản Nhà nước; vi phạm Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

UBKT Thành ủy TPHCM đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Văn Thọ (đảng viên Chi bộ Ô Khu vực số 12 (nay là Chi bộ Khu phố 2), Đảng bộ phường Tân Phong, quận 7), nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

Qua đó kết luận, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010, đồng chí Nguyễn Văn Thọ với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước không đúng mục đích; chỉ đạo ký hợp đồng liên doanh liên kết, khai thác mặt bằng không đúng quy định pháp luật, gây thiệt tài sản Nhà nước; vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Với hai trường hợp của đồng chí Trương Thanh Phong và đồng chí Nguyễn Văn Thọ, UBKT Thành ủy TPHCM quyết định thành lập đoàn xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

VĂN MINH