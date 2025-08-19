Phường An Phú (TPHCM): Xây dựng đô thị hiện đại, nghĩa tình

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; lãnh đạo các sở, ngành thành phố; cùng 194 đại biểu chính thức đại diện cho 828 đảng viên đang sinh hoạt tại 25 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường An Phú.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh chúc mừng đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Phú lần thứ I được xem là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Đảng bộ phường An Phú.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú, nhiệm kỳ 2025-2030

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ then chốt như: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, đề ra các giải pháp khả thi để xây dựng phường An Phú trở thành một địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại hội đã tập trung thảo luận và xác định các khâu đột phá chiến lược: Phát triển hạ tầng đô thị gắn với chỉnh trang khu dân cư tự phát; xây dựng các công viên, hoa viên phục vụ đời sống tinh thần cho người dân và góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Minh đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ phường An Phú. Đồng chí mong muốn An Phú phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong thời gian tới, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh lưu ý, phường cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đủ năng lực, phẩm chất có bản lĩnh chính trị, ý thức phục vụ nhân dân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Đại hội đã tổ chức tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước của Đảng bộ phường An Phú, phường Bình Chuẩn qua các thời kỳ trước đây; tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa, lũ.

HỒ VĂN