Phát triển TPHCM xứng tầm vị thế khu vực Đông Nam Á

Ngày 19-8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư Thành phố và các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thông tin, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã thể hiện rõ tầm nhìn, khát vọng phát triển đất nước và thành phố trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, công tác tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn kiện được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đặc biệt chú trọng. Đây là diễn đàn thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm chính trị và trí tuệ tập thể của đội ngũ cán bộ mặt trận, những người đại diện tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua hội nghị, các ý kiến góp ý không chỉ bổ sung, hoàn thiện nội dung các văn kiện, làm cho đường lối, chủ trương của Đảng thêm sát hợp với thực tiễn, mà còn phản ánh tâm tư, nguyện vọng, mong muốn chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Góp ý cho dự thảo, PGS-TS Phan Thanh Bình, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng, TPHCM là siêu đô thị của cả nước, có dân số 13 - 14 triệu dân, GDP chiếm 30% cả nước nên cần nhấn mạnh thành phố là cực phát triển của đất nước và cả khu vực Đông Nam Á. Với vị thế và tiềm lực như hiện nay, TPHCM đóng vai trò nòng cốt kết nối vùng Đông Nam bộ với đồng bằng sông Cửu Long. Do đó tỷ lệ ngân sách Trung ương cho thành phố giữ lại cần tương xứng với vị trí, vai trò, vị thế mới của TPHCM.

Quan tâm đến vị trí, vai trò của “siêu đô thị” TPHCM, GS-TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM nhấn mạnh, để thành phố phát huy các lợi thế, nguồn lực, tiềm năng vô cùng lớn sau khi hợp nhất 3 địa phương, trong nhiệm kỳ tới, TPHCM cần xác định được các dấu ấn đóng góp tiêu biểu, quan trọng của mình cho kinh tế - xã hội cả nước.

GS-TS Nguyễn Văn Phước đề nghị, thành phố cần chuyển đổi phát triển kinh tế xanh, năng lượng sạch, năng lượng thân thiện môi trường. Các tiêu chí này cũng đặt ra yêu cầu các công trình giao thông, xây dựng, hạ tầng đô thị cũng phải đảm bảo được tiêu chí xanh.

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM góp ý, trong nhiệm kỳ tới, TPHCM cần đầu tư phát triển hệ thống bổ trợ tư pháp và xem đây là một trụ cột chiến lược trong tổng thể công cuộc cải cách tư pháp.

KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM đề xuất, trong quy hoạch phát triển cần phải tính toán bài bản, với tầm nhìn dài hạn để tránh chồng chéo, lãng phí. Quy hoạch phải tính đến các tiềm năng, lợi thế của 3 địa phương trước hợp nhất, nghiên cứu làm sao phát huy các lợi thế này cao hơn trước, phát huy được nguồn lực của cả 3 khu vực, để giúp TPHCM phát triển xứng tầm.

Tiếp thu các ý kiến, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định các ý kiến góp ý là nguồn tài liệu quý, đã bám sát thực tiễn, có phân tích chiều sâu, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư Thành phố và các Hội quần chúng.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đa số đại biểu đánh giá cao nội dung văn kiện, chỉ ra những hạn chế của nhiệm kỳ qua để đề xuất giải pháp, mục tiêu, đột phá cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, có những ý kiến góp ý phân tích sâu, minh họa chi tiết để phản ánh chiến lược phát triển lâu dài, đó là phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội và bảo đảm chỉ số phát triển con người trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá, đây là cơ hội rất tốt để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của mình thực hiện tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo Tiểu ban văn kiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện để văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I thật sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.

