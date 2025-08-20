Phát huy trí tuệ tập thể xây dựng Đảng bộ phát triển bền vững

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; tổ công tác số 1 Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Võ Văn Minh, nhấn mạnh, Đại hội lần thứ I của Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM được tiến hành trong bối cảnh đất nước đã trải qua 40 năm đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đang vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ, đánh dấu sự đổi mới theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Chính trị với tư duy mới, tầm nhìn mới để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững; đưa TPHCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo đồng chí, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM hiện có 6.454 đảng viên tại 22 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM, đã kịp thời tham mưu ban hành các quy chế, chương trình làm việc, củng cố kịp thời các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng do Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra. "Đây là những nền tảng vững chắc để chúng ta tiếp tục vươn xa trong nhiệm kỳ tới”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Đồng chí cho biết, đại hội có hai nhiệm vụ quan trọng cần tập trung hoàn thành tốt.

Đó là đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đã đạt được từ khi thành lập đến nay. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ.

“Thông qua trí tuệ tập thể, thảo luận dân chủ, công khai và trách nhiệm, Đại hội phải xác định đúng và trúng những vấn đề cốt lõi nhằm xây dựng Đảng bộ phát triển bền vững. Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, chúng ta cần tập trung vào việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, bản lĩnh, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển”, đồng chí yêu cầu.

Đại hội cũng tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, bổ sung nội dung góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, tập trung cho ý kiến về những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp ý đối với các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, chỉ tiêu quan trọng trong 5 năm tới.

Đại hội còn tập trung trí tuệ tập thể đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đảm bảo khách quan, dân chủ, sát với thực tế, để nghị quyết sau đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống và có tính khả thi cao. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm, là tâm huyết của Đảng bộ đối với những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Trước yêu cầu trên, đồng chí đề nghị mỗi đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình đại hội đã đề ra, vì mục đích cao nhất là sự thành công của đại hội và sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM đã trao đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM bảng tượng trưng số tiền 121 triệu đồng đóng góp ủng hộ đồng bào miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là số tiền đã được đại hội phát động tại phiên trù bị.

THU HƯỜNG - VĂN MINH