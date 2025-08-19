Phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) quyết tâm chuyển đổi số toàn diện

Tham dự có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tạ Quốc Trung, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, TP Dĩ An qua các thời kỳ trước đây; cùng 225 đại biểu chính thức đại diện cho 1.345 đảng viên thuộc 33 chi, đảng bộ thuộc Đảng bộ phường Tân Đông Hiệp.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đồng chí Lê Thị Mai Thi, Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Tân Bình, phường Tân Đông Hiệp và phường Thái Hòa đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Toàn cảnh đại hội

Điểm nhấn là tổ chức bộ máy được quan tâm củng cố kiện toàn, đủ về số lượng và đạt về chất lượng; 100% cán bộ công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo quy định và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác quy hoạch cán bộ luôn gắn với đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng, tạo được đội ngũ cán bộ kế thừa đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh được quy hoạch...

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trong 5 năm tới là quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là các nhóm ngành chất lượng cao, xây dựng phường Tân Đông Hiệp phát triển bền vững với mục tiêu trở thành đô thị - văn minh - hiện đại - nghĩa tình, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội đã đề ra 8 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 10 chỉ tiêu về kinh tế, đô thị như đến năm 2030, số doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân đạt trên 35 doanh nghiệp. Cơ cấu kinh tế phát triển theo định hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp đô thị; tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm 12,2%; tỷ lệ đô thị hoá đạt 100%; diện tích nhà ở đô thị bình quân đạt 32m2/người.

Về chỉ tiêu phát triển chính quyền số, xã hội số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động có 7 chỉ tiêu về 100% thủ tục hành chính công được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; hoàn thiện nền tảng dữ liệu của cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối mạng viễn thông, liên thông dữ liệu để phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Đông Hiệp nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Lê Thị Mai Thi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Đặng Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thanh Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

