Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM báo công lên Bác

Sáng 20-8, tại khuôn viên tượng đài Bác ở Bộ Tư lệnh TPHCM, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM và 283 đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút tưởng niệm, tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Các đại biểu dự lễ dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt các đại biểu, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, báo cáo lên Bác về bộ máy của Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM sau hợp nhất Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bình Dương và Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM (trước đây).

Đồng chí cho biết, ngay sau khi thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung nỗ lực ổn định tổ chức bộ máy, đưa hoạt động của Đảng bộ đi vào hoạt động đúng theo nguyên tắc, quy định, thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Thanh Nghị dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian qua, toàn Đảng bộ đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên và thực hiện lời dạy của Bác, phấn đấu thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, Đảng bộ tổ chức triển khai việc học và làm theo gương Bác với nhiều hình thức phù hợp tình hình thực tế, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xác định các vấn đề nổi cộm, bức xúc để giải quyết và những nội dung đột phá để tập trung thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Đồng chí Võ Văn Minh dâng hương lên Bác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí trang trọng tại lễ báo công, trước anh linh của Người, đồng chí khẳng định, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM hứa suốt đời trung thành với Đảng, với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nguyện thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Đồng chí Dương Anh Đức thay mặt các đại biểu báo công lên Bác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua đó, đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng Đảng bộ TPHCM ngày càng giàu đẹp, hiện đại, nghĩa tình, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng sánh vai các cường quốc năm châu theo di nguyện của Người.

Cùng với đó, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, tận tâm, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

>> Hình ảnh tại lễ dâng hoa, dâng hương và báo công lên Bác. Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HƯỜNG - VĂN MINH