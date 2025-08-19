Công an TPHCM tự hào truyền thống 80 năm vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Tối 19-8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát huy truyền thống, đóng góp vào sự phát triển của TPHCM

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác và đã nghỉ hưu lời chúc mừng nồng nhiệt, lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, nhân kỷ niệm Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ Đại tá Nguyễn Thị Thảo, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ huy An ninh Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong đó, lực lượng Công an TPHCM luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công an TPHCM đã lập nhiều chiến công tiêu biểu, cống hiến thầm lặng trong công tác, trấn áp các loại tội phạm và kiên quyết đấu tranh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các thời điểm then chốt như thời kỳ đổi mới, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đặc biệt, đi đầu trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và công tác chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Với những đóng góp đó, Công an TPHCM 2 lần được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. 23 đơn vị và 34 cá nhân thuộc lực lượng Công an Thành phố được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Các đại biểu gặp gỡ tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trong thời kỳ mới, lực lượng Công an TPHCM càng phải đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc hoạch định các chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; gương mẫu, đi đầu trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác công an. Công an TPHCM cũng chủ động phối hợp với các ngành, các cấp và đặc biệt là nhân dân, thực sự phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

“Truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân suốt 80 năm qua là nền tảng vững chắc để lực lượng tiếp tục tiến bước trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự tận tụy phục vụ nhân dân, lực lượng Công an TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lập thêm nhiều chiến công mới, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu.

Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân

Tại buổi họp mặt, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM trân trọng cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TPHCM đối với truyền thống anh hùng vẻ vang, những thành tựu chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an TPHCM.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn để Công an Thành phố tiếp tục cố gắng phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; hun đúc niềm tự hào, củng cố ý chí, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

80 gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân TPHCM dự họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trung tướng Mai Hoàng khẳng định, toàn lực lượng Công an TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; không quản ngại khó khăn gian khổ; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Với quyết tâm chính trị cao nhất và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, lấy danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất, toàn lực lượng Công an TPHCM không ngừng rèn luyện, tâm trong trí sáng, trái tim nhiệt huyết tận hiến, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó mới thực sự là trái tim vì dân; tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của lực lượng công an đối với sự phát triển vươn mình của TPHCM trong hành trình xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường", Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT