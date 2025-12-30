Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chủ trì lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử

* Câu hỏi: Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, cơ quan nào tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của những người ứng cử? (Nguyễn Sỹ Hùng, phường Cát Lái, TPHCM)

* Ủy ban Bầu cử TPHCM trả lời: Theo quy định tại Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp với đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND cư trú và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri (gọi là hội nghị cử tri). Hội nghị sẽ được tổ chức tại khu phố (nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú). Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì tổ chức hội nghị cử tri tại khu phố nơi người ứng cử đang sinh sống. Trường hợp người ứng cử cư trú tại nhà chung cư thì tổ chức hội nghị cử tri tại nhà chung cư nơi người đó sinh sống để lấy ý kiến đối với người ứng cử.

Hội nghị sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 4-2-2026 đến ngày 8-2-2026 (từ sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai đến trước khi bắt đầu hội nghị hiệp thương lần thứ ba). Trưởng Ban Công tác Mặt trận phối hợp Trưởng khu phố lập danh sách và mời cử tri tham dự.

Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình, và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị.

Trường hợp bất khả kháng do tình hình dịch bệnh, thiên tai mà không thể tổ chức hội nghị trực tiếp thì tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến đối với người ứng cử đến cử tri tại nơi cư trú. Việc tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mọi thắc mắc của cử tri về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, xin gửi về email: thuhuongsggp@gmail.com.

THU HƯỜNG ghi