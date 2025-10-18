Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ (TPHCM): Mọi hoạt động luôn sát dân, hướng về cơ sở

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ Nguyễn Thành Nam, đánh giá, đại hội đại biểu MTTQ và các tổ chức đoàn thể của phường được tổ chức với cách thức hoàn toàn mới, tích cực.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động; đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân; phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng; hướng về cơ sở. Nhiều cuộc vận động, phong trào đã khơi dậy và phát huy trách nhiệm của cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn phường, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Thành Nam đề nghị MTTQ phường tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát dân, hướng về cơ sở. Các phong trào cần chú ý đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ Nguyễn Thành Nam phát biểu tại đại hội

Theo đồng chí Nguyễn Thành Nam, mặt trận cần xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ. Trong đó, vai trò của MTTQ Việt Nam phường cùng với các tổ chức chính trị - xã hội phường là quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra.

Đồng chí đề nghị mặt trận tiếp tục làm tốt cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích mọi người, mọi thành phần kinh tế tích cực đóng góp trí tuệ, công sức để phát triển kinh tế. Cùng với đó, nêu cao tính cộng đồng và truyền thống nhân ái, tham gia công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

MTTQ và các tổ chức thành viên cần thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện; vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đoàn viên hội viên. Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, hội viên và nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, những kiến nghị đề xuất của mình đối với Đảng, chính quyền và tổ chức.

Tri ân các đồng chí không tham gia Ban chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ﻿ nhiệm kỳ mới

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ Đoàn Thị Cẩm Tú, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường luôn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận đã sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền phường hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tại đại hội, các đại biểu thông qua tổng hợp ý kiến góp ý đối với Điều lệ MTTQ sửa đổi, bổ sung và dự thảo văn kiện đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM; thảo luận và thống nhất cao các nội dung trong báo cáo chính trị và phương hướng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo kiểm điểm của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ qua.

Hiệp thương tại phiên họp thứ I, Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 thành viên.

Ngay sau đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới tiến hành phiên họp thứ I để hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 5 thành viên. Bà Đoàn Thị Cẩm Tú được tín nhiệm cử tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ ra mắt tại đại hội

Ngoài ra, 4 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường là người đứng đầu các đoàn thể: bà Trương Võ Thùy Mỵ, Chủ tịch Công đoàn phường; bà Nguyễn Minh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường; ông Trần Minh Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; ông Bùi Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường.

Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tại đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ cũng tuyên dương 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc là gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 - 2030.

THÁI PHƯƠNG