Phường Cầu Kiệu tổ chức ngày hội vì thành phố văn minh, nghĩa tình

Ngày 28-9, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu phối hợp tổ chức Ngày hội “Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình” năm 2025.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Cầu Kiệu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đến tham dự chương trình, có các đồng chí: Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đặng Văn Khoa, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM;… cùng đại diện các ban ngành và đông đảo người dân.

Ngày hội được xem là tiền đề quan trọng, tạo sự lan tỏa tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng, hướng tới xây dựng phường Cầu Kiệu ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Hoạt động “đổi rác lấy cây xanh” được tổ chức nhằm khuyến khích người dân thu gom rác tái chế, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Điểm nhấn của ngày hội là triển khai công trình “Cầu Kiệu muôn sắc hoa giai đoạn 2025 – 2030”. Công trình được xây dựng nhằm phát huy vai trò của chính quyền và người dân trong việc cải thiện môi trường, mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng khu dân cư sạch, xanh và thân thiện.

Chia sẻ về công trình, ông Nguyễn Trường Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu, cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do thời gian chuẩn bị gấp rút, ban tổ chức vẫn nỗ lực để hưởng ứng kế hoạch chung của thành phố.

Ban tổ chức trao tặng các thẻ bảo hiểm y tế và nhiều phần quà hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Ban tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế và nhiều phần quà hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Thanh niên, người dân phường Cầu Kiệu phát động công trình trồng cây xanh

Bên cạnh việc phát động công trình cây xanh, ngày hội còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Ban tổ chức đã trao tặng các thẻ bảo hiểm y tế và nhiều phần quà hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Hoạt động “đổi rác lấy cây xanh” cũng được tổ chức nhằm khuyến khích người dân thu gom rác tái chế, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, ngày hội cũng kết hợp phổ biến các kiến thức pháp luật, bao gồm tuyên truyền về Luật An toàn giao thông và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng “SOS An ninh, trật tự” của Công an TPHCM để chủ động hơn trong công tác phòng ngừa tội phạm.

TRỌNG TRUNG