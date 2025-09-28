Xã hội

Phường Cầu Kiệu tổ chức ngày hội vì thành phố văn minh, nghĩa tình

SGGPO

Ngày 28-9, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu phối hợp tổ chức Ngày hội “Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình” năm 2025.

IMG_2800.JPG
Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Cầu Kiệu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đến tham dự chương trình, có các đồng chí: Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đặng Văn Khoa, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM;… cùng đại diện các ban ngành và đông đảo người dân.

Ngày hội được xem là tiền đề quan trọng, tạo sự lan tỏa tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng, hướng tới xây dựng phường Cầu Kiệu ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

IMG_2843.JPG
Cán bộ trao cây cho người dân .JPG

Điểm nhấn của ngày hội là triển khai công trình “Cầu Kiệu muôn sắc hoa giai đoạn 2025 – 2030”. Công trình được xây dựng nhằm phát huy vai trò của chính quyền và người dân trong việc cải thiện môi trường, mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng khu dân cư sạch, xanh và thân thiện.

Chia sẻ về công trình, ông Nguyễn Trường Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu, cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do thời gian chuẩn bị gấp rút, ban tổ chức vẫn nỗ lực để hưởng ứng kế hoạch chung của thành phố.

IMG_2807.JPG
IMG_2739.JPG
20250928_083225.jpg
Bên cạnh việc phát động công trình cây xanh, ngày hội còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Ban tổ chức đã trao tặng các thẻ bảo hiểm y tế và nhiều phần quà hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Hoạt động “đổi rác lấy cây xanh” cũng được tổ chức nhằm khuyến khích người dân thu gom rác tái chế, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, ngày hội cũng kết hợp phổ biến các kiến thức pháp luật, bao gồm tuyên truyền về Luật An toàn giao thông và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng “SOS An ninh, trật tự” của Công an TPHCM để chủ động hơn trong công tác phòng ngừa tội phạm.

TRỌNG TRUNG

Từ khóa

Cầu Kiệu Đặng Văn Khoa Nguyễn Trường Nam Đại hội MTTQ Việt Nam Đảng bộ TPHCM Luật An toàn giao thông Trần Thu Hà Công an TPHCM Đại hội đại biểu Mỹ quan đô thị

