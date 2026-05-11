Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu có hình thức xử lý kỷ luật hành chính nghiêm minh đối với người đứng đầu các cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản, nếu để xảy ra sai sót hoặc chậm trễ.

Trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 11-5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung 8/20 điều của pháp lệnh hiện hành, bổ sung mới 1 điều, đồng thời bãi bỏ phụ lục về kỹ thuật trình bày để giao Chính phủ quy định chi tiết.

Các nội dung sửa đổi chủ yếu liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự và kỹ thuật hợp nhất. Dự thảo cũng quy định rõ thời điểm trình văn bản hợp nhất đồng thời với dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung khi trình thông qua hoặc trình ký ban hành...

Đối với văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng, thẩm quyền ký xác thực văn bản hợp nhất thuộc về người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo. Đối với văn bản của HĐND, chủ tịch HĐND các cấp có thẩm quyền ký xác thực văn bản hợp nhất.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành nội dung dự thảo, nhưng đề nghị chỉnh lý quy định tại Điều 4 để thể hiện đầy đủ tinh thần Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị (về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới). Theo đó, văn bản hợp nhất phải là căn cứ chính thức trong cả "viện dẫn" và "áp dụng pháp luật", thay vì chỉ nhấn mạnh việc áp dụng và thi hành như dự thảo.

Về thời điểm trình văn bản hợp nhất, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp lo ngại việc trình đồng thời văn bản hợp nhất trong trường hợp một văn bản sửa đổi nhiều văn bản, sẽ gây khó khăn do khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn. “Chính phủ cần có giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu lưu ý.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, việc sửa đổi pháp lệnh lần này cần nhìn nhận dưới 3 góc độ chính: kỹ thuật lập pháp, tính thực tiễn và chuyển đổi số.

“Cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan thực hiện hợp nhất. Nếu để xảy ra sai sót hoặc chậm trễ, phải có hình thức xử lý kỷ luật hành chính nghiêm minh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, định hướng là nâng cao giá trị pháp lý của văn bản hợp nhất. Văn bản hợp nhất phải được sử dụng là căn cứ chính thức trong áp dụng pháp luật, nếu không có sai khác so với văn bản gốc. Trường hợp có sai sót, cơ quan có thẩm quyền phải ra thông báo đính chính sớm nhất có thể. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm để tự động hóa quy trình hợp nhất; thực hiện dưới dạng đồ họa để người dân dễ dàng theo dõi các quy định theo dòng thời gian.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định có cùng quan điểm đề nghị UBTVQH chưa thông qua dự thảo pháp lệnh tại phiên họp này. Sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua.

