Chủ tịch Quốc hội: Lập pháp phải kiến tạo phát triển, kiểm soát rủi ro

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo Quốc hội về triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và trọng tâm công tác tháng 6-2026. Ảnh: CẨM HÀ

Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, dù 5 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khả quan, song các tháng cuối năm còn nhiều việc khó hơn, nặng hơn, đòi hỏi cao hơn.

“Đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh chính trị, là kỳ vọng của nhân dân. Mỗi điểm nghẽn pháp luật được tháo gỡ, mỗi đồng vốn được giải phóng đưa vào nền kinh tế, mỗi thủ tục được cắt bỏ, đó chính là đóng góp trực tiếp của cơ quan lập pháp vào tăng trưởng kinh tế”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội và đại biểu dự họp. Ảnh: CẨM HÀ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Phó Chủ tịch Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiệm vụ hàng đầu là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lập pháp, kiên quyết chuyển từ tư duy “quản lý đến đâu quy định đến đó” sang tư duy “kiến tạo phát triển, kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo”.

Các cơ quan cần chủ động phối hợp thẩm tra các dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh trình kỳ họp thứ 2; chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật nếu thực tiễn yêu cầu. Đồng thời, báo cáo tiến độ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật định kỳ 2 tuần/lần, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chuẩn bị kỹ phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó lưu ý các nội dung về tài chính, ngân sách, các nghị quyết về hệ thống tòa án nhân dân.

Cùng với đó, tổ chức tốt Diễn đàn Pháp luật lần thứ 2 trong quý 3-2026, từng bước xây dựng diễn đàn trở thành không gian trao đổi, phản biện chính sách có chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Trong hoạt động giám sát và công tác dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khẩn trương chuẩn bị kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Đồng thời, chuẩn bị chu đáo Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát lần thứ 2 năm 2026; xây dựng đề án tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác dân nguyện và giám sát; hoàn thiện nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND trong việc phối hợp giám sát thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; cắt giảm quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý công việc; đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

“Ưu tiên hoàn thiện kho dữ liệu số Quốc hội; triển khai các nền tảng số dùng chung, mạng Mật và Hệ điều hành tác nghiệp bảo đảm liên thông, an toàn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong năm 2026 đã giao cho Văn phòng Quốc hội; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai chậm tiến độ”, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo.

Nhiệm vụ cuối, nhưng không kém phần quan trọng, là tăng cường công tác Đảng. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuẩn bị tổ chức hội nghị lần thứ 5, thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Cùng với đó, hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân”; khẩn trương sửa đổi Quy chế làm việc của Đảng ủy Quốc hội theo đúng quy định mới nhất của Bộ Chính trị.

Đánh giá khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất lúc này là biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình thành kết quả, biến nhiệm vụ được giao thành sản phẩm cụ thể, đo đếm được và mang lại giá trị thực chất cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển đất nước”.

CẨM HÀ