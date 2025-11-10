Văn hóa quản trị từ kinh nghiệm thực chiến của người Việt

Từ sự trăn trở về con đường tự chủ quản trị của các tổ chức Việt Nam, tác giả Đỗ Thùy Dương, một trong những chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn phát triển văn hóa doanh nghiệp, đã ra mắt sách Văn hóa quản trị chất Việt (TIMES Books và NXB Thế giới ấn hành).

Ấn phẩm Văn hóa quản trị chất Việt đúc kết hơn 25 năm kinh nghiệm thực tế của tác giả Đỗ Thùy Dương, nhằm cung cấp một triết lý quản trị bản địa hóa, giúp các nhà lãnh đạo tìm lại căn tính, xây dựng nội lực và kiến tạo thế cạnh tranh bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ.

Sách "Văn hóa quản trị chất Việt" của tác giả Đỗ Thùy Dương

Trong nhiều thập niên qua, câu chuyện về việc áp dụng các mô hình quản trị nhập khẩu từ phương Tây đã trở thành một “nỗi đau” kinh điển của doanh nghiệp Việt. Từ mô hình Mỹ đầy tính linh hoạt đến triết lý Kaizen Nhật Bản, dù mang lại những thành công nhất định nhưng không ít nhà lãnh đạo đã nhận ra rằng “áo may sẵn” khó lòng vừa vặn hoàn hảo với thể trạng, tâm lý và tinh thần của người Việt.

Từ vai trò Giám đốc Trung tâm đào tạo Văn hóa Tập đoàn Vingroup đến Giám đốc Tài năng và Phát triển Văn hóa tại VinFast, bà Đỗ Thùy Dương sở hữu những kinh nghiệm trực tiếp tham gia vào các dự án chuyển đổi quy mô lớn, đã đặt ra câu hỏi then chốt: Điều gì là bất biến trong bản sắc Việt và điều gì phải vạn biến để doanh nghiệp phát triển bền vững? Kinh nghiệm này đã bảo chứng cho tính thực chiến và chiều sâu của triết lý mà tác giả dày công xây dựng.

“Chất Việt” trong cuốn sách được tác giả cụ thể hóa qua 5 giá trị cốt lõi có tính ứng dụng cao - chắt lọc từ những phẩm chất tốt đẹp của người Việt, giúp doanh nghiệp xây dựng bộ quy tắc hành vi thống nhất từ lãnh đạo đến nhân viên, bao gồm: Khát vọng, Kỷ cương, Kiên cường, Thích ứng và Cộng hưởng.

Sách không chỉ là tập hợp lý thuyết mà còn là sự soi chiếu qua nhiều câu chuyện thành công và thất bại từ kinh nghiệm tư vấn tại các tổ chức hàng đầu Việt Nam như VinFast, Canifa, Hải Giang, Trống Đồng và Savvycom…

Việc đưa những câu chuyện doanh nghiệp mang tính bản địa này vào góp phần giúp nội dung trở nên gần gũi, dễ nhận được sự thấu hiểu, đồng cảm và dễ dàng được chấp nhận bởi đội ngũ nhân sự Việt.

QUỲNH YÊN