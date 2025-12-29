Văn hóa – thể thao TPHCM: Tạo nền tảng chính sách, lan tỏa giá trị phát triển

Chiều 29-12, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TPHCM tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Văn hóa và Thể thao TPHCM”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Đoàn các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Trước khi diễn ra hội nghị, đoàn lãnh đạo và đại biểu do đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoàn thiện thể chế - khâu đột phá then chốt

Năm 2025 được xác định là giai đoạn đặc biệt trong tiến trình phát triển của TPHCM, khi Thành phố mở rộng không gian hành chính, đặt ra yêu cầu mới về quản trị đô thị, xây dựng đời sống tinh thần và nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, ngành văn hóa – thể thao TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, vừa tham mưu hoàn thiện thể chế, vừa tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao có sức lan tỏa sâu rộng.

Một trong những kết quả nổi bật của ngành trong năm 2025 là công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế. Thông qua các kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM, Sở VH-TT TPHCM đã chủ động tham mưu, trình và được thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động báo chí, văn học – nghệ thuật và thể thao.

Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết năm 2025 là dấu mốc quan trọng khi Thành phố mở rộng địa giới hành chính, hình thành không gian phát triển mới. Trong bối cảnh đó, ngành văn hóa – thể thao đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố.

Điểm nhấn nổi bật là việc tham gia tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) với quy mô cấp quốc gia, tạo không khí trang trọng, thiêng liêng, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Cùng với đó, TPHCM được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh, trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á đạt danh hiệu này.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa – thể thao Thành phố trong năm 2025. Về nhiệm vụ năm 2026, đồng chí yêu cầu ngành tập trung cụ thể hóa các mục tiêu văn hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố; phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với sáng tạo và cộng đồng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xã hội hóa và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Thể dục - thể thao: nâng cao chất lượng sống và vị thế thành phố

Trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu cả nước. Năm 2025, các đội tuyển của Thành phố tham dự hơn 200 giải quốc gia và quốc tế, giành trên 2.100 huy chương vàng tại các giải trong nước và hơn 200 huy chương vàng tại các giải quốc tế, tăng mạnh so với năm trước. Công tác chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao các cấp được triển khai đồng bộ, cùng với việc mở rộng ngoại giao thể thao, góp phần nâng cao vị thế thể thao TPHCM trên trường khu vực và quốc tế.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển, với khoảng 36,7% dân số Thành phố tập luyện thể thao thường xuyên, tỷ lệ gia đình thể thao đạt khoảng 32%. Toàn Thành phố hiện có trên 15.600 cơ sở, câu lạc bộ thể thao, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao việc TPHCM chủ động huy động các nguồn lực để phát triển văn hóa – thể thao. Bộ trưởng nhấn mạnh hiệu quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các dự án văn hóa – thể thao TPHCM tổ chức vào tháng 10-2024, qua đó đến nay đã tìm được nhà đầu tư chiến lược cho các dự án quan trọng, trong đó có Khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực văn hóa – thể thao Thành phố trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, khẳng định nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ngành văn hóa – thể thao Thành phố khép lại với nhiều dấu ấn tích cực. “Đây là giai đoạn chuyển mình quan trọng của ngành, không chỉ dừng lại ở làm văn hoá, quản lý văn hóa mà bước đầu hướng đến kiến tạo văn hóa”, đồng chí nhấn mạnh.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Trần Văn Tài, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin TPHCM (nay là Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM); Huân chương Lao động hạng ba cho ông Mai Bá Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Hội nghị cũng truy tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Trương Bình Tòng, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin TPHCM; Huân chương Lao động hạng ba cho các ông Nguyễn Tuấn Việt nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM (nay là Sở VH-TT TPHCM); ông Nguyễn Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Truy tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Trương Bình Tòng, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin TPHCM (nay là Sở VH-TT TPHCM); Huân chương Lao động hạng ba cho ông Nguyễn Tuấn Việt, nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM (nay là Sở VH-TT TPHCM); ông Nguyễn Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Tặng bằng khen của UBND TPHCM cho các cá nhân, tập thể đóng góp cho ngành văn hóa - thể thao TPHCM.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2024 của TPHCM; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 30 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương (trước đây) có thành tích trong công tác giai đoạn 2020 – 2024; và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh" cho các cá nhân và tập thể.

