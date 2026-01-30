Văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026: Lan tỏa yêu thương, kết nối nghĩa tình

Liên hoan quy tụ nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Cùng với đó là các ca khúc cách mạng, ngợi ca quê hương, đất nước; ca ngợi truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của địa phương và những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập… Đặc biệt, tất cả tiết mục đều do học sinh, giáo viên các trường học trên địa bàn phường biểu diễn.

Chương trình là hoạt động văn hóa - văn nghệ đặc sắc nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Tại chương trình, UBND phường Vũng Tàu tặng 504 suất quà đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng mức hỗ trợ là 252 triệu đồng, trích từ Quỹ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em phường Vũng Tàu và nguồn xã hội hóa. Đồng thời trao 70 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng các hộ vừa thoát nghèo trên địa bàn phường, giúp các gia đình vui xuân, đón tết.

Hàng ngàn học sinh, người dân hào hứng cổ vũ các tiết mục.

Chương trình còn là nơi kết nối yêu thương, chăm lo trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết, đây là hoạt động văn hóa, văn nghệ ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), mừng Xuân Bính Ngọ.

KHÁNH CHI