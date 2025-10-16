VCBNeo tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025

Vừa qua, VCBNeo đã tổ chức “Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại hai điểm cầu Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietcombank kiêm Chủ tịch HĐTV VCBNeo, ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc VCBNeo.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc VCBNeo cho biết: Trong thời gian vừa qua, ngân hàng đã đạt được những kết quả tích cực trên 03 phương diện chính: hệ thống, quy trình - quy định và hoạt động kinh doanh. Nổi bật là việc chuyển đổi thành công hệ thống Core Banking, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động nghiệp vụ và phát triển sản phẩm dịch vụ mới. Cùng với đó, ngân hàng cũng đã ra mắt ứng dụng ngân hàng số mới NeoOne giúp khách hàng giao dịch thuận tiện hơn trên nền tảng số. Công tác nhận diện thương hiệu được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng hiện đại và nhất quán trên toàn hệ thống…

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, nhất là trong 3 tháng cuối năm, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietcombank, Chủ tịch HĐTV VCBNeo phát biểu và chỉ đạo toàn bộ CB-CNV trong toàn hệ thống cần tập công việc cao độ, điều hành quyết liệt, đảm bảo thực hiện tốt khẩu hiệu “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Mọi nhiệm vụ đều phải xác định rõ ai làm, làm gì, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm cụ thể. Tất cả các khối và đơn vị kinh doanh cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ “6 rõ”, tạo sự minh bạch, thông suốt trong chỉ đạo và tổ chức triển khai công việc.

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 đã được tổ chức thành công theo đúng kế hoạch, với sự tham gia tích cực và trách nhiệm của toàn thể đại biểu.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành phố Hà Nội

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietcombank kiêm Chủ tịch HĐTV VCBNeo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc VCBNeo phát biểu tại Hội nghị

Ban Lãnh đạo và các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

HỒNG MINH-SÔNG HƯƠNG