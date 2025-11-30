Venezuela duy trì hoạt động hàng không bình thường

Theo ABC Economía, Chính phủ Venezuela khẳng định các sân bay chính của Venezuela vẫn duy trì hoạt động bình thường, bất chấp cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc “không phận Venezuela và vùng lân cận sẽ đóng hoàn toàn”.

Hành khách tại sân bay quốc tế Maiquetía Simón Bolívar. Ảnh: XINHUA

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố toàn bộ các hãng bay, phi công và những đối tượng buôn ma túy hay buôn người cần “coi không phận phía trên và xung quanh Venezuela là đóng cửa hoàn toàn”.

Tổng thống Donald Trump không cung cấp thêm chi tiết nào về lệnh đóng cửa này và Nhà Trắng cũng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan.

Tuy nhiên, hoạt động hàng không tại Venezuela vẫn diễn ra bình thường. Tại sân bay quốc tế Maiquetía Simón Bolívar (cửa ngõ hàng không Caracas), các chuyến bay từ Barbados và Bogotá vẫn hạ cánh, trong khi các đường bay đi Panama, Curacao và La Habana vẫn được duy trì.

Một số chuyến bay đến Panama và Bogotá của hãng Copa bị chậm, nhưng nguồn tin sân bay khẳng định sự chậm trễ này không liên quan căng thẳng với Mỹ. Tương tự, sân bay quốc tế La Chinita ở Maracaibo cũng vận hành ổn định với 7 hãng hàng không hoạt động và tiếp nhận cả chuyến bay thuê chuyến lẫn quốc tế.

Cũng trong ngày 29-11, Chính phủ Venezuela thông báo Mỹ đã đơn phương đình chỉ các chuyến bay hồi hương công dân Venezuela. Phía Venezuela cho biết nước này đã thực hiện 75 chuyến bay, đưa gần 14.000 người về nước.

PHƯƠNG NAM