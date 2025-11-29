Năng lực thu hút nhân tài của Singapore

Lần đầu tiên, Singapore dẫn đầu Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu (GTCI) do Trường kinh doanh INSEAD (Pháp) vừa công bố, trở thành quốc gia hấp dẫn nhất thế giới trong phát triển, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bảng xếp hạng thường niên, ra đời năm 2013, được đánh giá như thước đo quan trọng cho hoạch định chính sách lao động, tổ chức công việc và dòng chảy nhân lực toàn cầu.

Năm nay, GTCI khảo sát 135 nền kinh tế dựa trên 77 chỉ số, trong đó các quốc gia châu Âu có thu nhập cao tiếp tục chiếm ưu thế.

Đội ngũ nhân công chất lượng cao ở Singapore. Ảnh: CNA

Singapore vượt lên nhờ hệ thống giáo dục mạnh, môi trường quản trị minh bạch và chiến lược chủ động xây dựng lực lượng lao động thích ứng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Thụy Sĩ, quán quân nhiều năm liền, rơi xuống vị trí thứ hai; Đan Mạch đứng thứ ba.

Trong nhóm 10 nước dẫn đầu còn có Phần Lan, Thụy Điển, Hà Lan, Na Uy, Luxembourg, Mỹ và Australia. Mỹ ghi nhận kết quả thấp nhất kể từ khi GTCI ra đời, tụt từ vị trí thứ ba xuống thứ chín. Tại châu Á, Nhật Bản đứng thứ 28, Hàn Quốc 31, còn Trung Quốc xếp hạng 53.

Giáo sư danh dự Paul Evans, đồng sáng lập GTCI, cho biết Singapore luôn giữ vị trí á quân trong suốt hơn một thập niên qua. Bước nhảy vọt năm nay nhờ sự cải thiện đáng kể trong khả năng giữ chân nhân tài, tăng 7 bậc so với năm trước. Theo ông, điểm yếu lớn nhất của Singapore chính là giữ nhân tài.

Khi bạn càng giỏi, càng có nhiều cơ hội ở các nơi khác. Singapore đã khắc phục được điểm yếu này và bứt lên dẫn đầu.

Bên cạnh đó, Singapore còn được đánh giá cao ở môi trường pháp lý, khả năng phát triển kỹ năng cao cấp trong các lĩnh vực số và nghiên cứu. Quốc gia này cũng đứng đầu thế giới về “kỹ năng thích ứng tổng quát”, cho thấy lực lượng lao động có khả năng chuyển đổi nhanh trước biến động công nghệ và kinh tế.

Theo Giáo sư Evans, chìa khóa của Singapore là hệ sinh thái cộng tác hiệu quả giữa chính phủ, trường học, công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp - những chủ thể trực tiếp kết nối nhu cầu lao động với đào tạo kỹ năng.

Các chuyên gia tuyển dụng nhận định danh hiệu mới sẽ giúp Singapore tiếp tục thu hút doanh nghiệp quốc tế đặt trụ sở và trung tâm điều hành. Ông Jon Goldstein, lãnh đạo hãng tuyển dụng Page Executive (Anh) đánh giá: “Singapore vốn là bệ phóng cho cả khu vực và toàn cầu. Với sự công nhận này, nhiều vị trí có giá trị cao sẽ dịch chuyển về Singapore”.

Thư ký Nghị viện cấp cao Bộ Nhân lực Singapore Shawn Huang cho biết, đất nước cần duy trì chiến lược nhân tài linh hoạt trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hút nhân lực quốc tế, đồng thời tăng đầu tư vào nguồn nhân lực trong nước.

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, nước này cũng đặt trọng tâm vào nhóm kỹ năng “khó thay thế bởi AI” như sáng tạo, tư duy phản biện, trí tuệ cảm xúc và năng lực lãnh đạo. Đây là những yếu tố được dự báo sẽ ngày càng quan trọng khi AI xử lý nhiều công việc mang tính lặp lại.

Việc Singapore đạt ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng GTCI là một dấu hiệu rõ ràng về cuộc đua nhân tài đang nóng lên trên phạm vi toàn cầu. Đây vừa là thắng lợi của riêng đảo quốc, vừa là lời cảnh tỉnh cho các quốc gia khác.

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là sự trỗi dậy của AI và bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, việc thu hút và giữ chân nhân tài có kỹ năng cao trở nên cực kỳ quan trọng đối với khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế dài hạn.

KHÁNH MINH