Thế giới

Trung Quốc siết quản lý xe đạp điện

SGGP

Ngày 28-11, Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) khóa XVI đã biểu quyết thông qua “Điều lệ quản lý xe thô sơ/xe không động cơ tại Bắc Kinh” sửa đổi, sẽ được thực thi từ ngày 1-5-2026.

Trung Quốc siết quản lý xe đạp điện

Theo đó, điều lệ quy định người điều khiển xe, ngồi trên xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và được chứng nhận sản phẩm bắt buộc. Người vi phạm quy định có thể bị xử lý cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 NDT đến dưới 50 NDT.

Khi điều khiển xe thô sơ, không được buông 2 tay hoặc cầm đồ trong tay, không được có các hành vi phân tâm như xem thiết bị điện tử, cầm điện thoại để nghe gọi…

Theo Beijing News, chính quyền Bắc Kinh cũng đã công bố các biện pháp mới nhằm quản lý số lượng xe đạp điện đang gia tăng ở thành phố này. Đây là lần đầu tiên việc quản lý xe đạp điện được đưa vào các kiến nghị Quy hoạch 5 năm của Bắc Kinh.

KHÁNH HƯNG

Từ khóa

Xe đạp điện Xe thô sơ Thiết bị điện tử Trung Quốc tiêu chuẩn quốc gia

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn