Trung Quốc siết quản lý xe đạp điện

Ngày 28-11, Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) khóa XVI đã biểu quyết thông qua “Điều lệ quản lý xe thô sơ/xe không động cơ tại Bắc Kinh” sửa đổi, sẽ được thực thi từ ngày 1-5-2026.

Theo đó, điều lệ quy định người điều khiển xe, ngồi trên xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và được chứng nhận sản phẩm bắt buộc. Người vi phạm quy định có thể bị xử lý cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 NDT đến dưới 50 NDT.

Khi điều khiển xe thô sơ, không được buông 2 tay hoặc cầm đồ trong tay, không được có các hành vi phân tâm như xem thiết bị điện tử, cầm điện thoại để nghe gọi…

Theo Beijing News, chính quyền Bắc Kinh cũng đã công bố các biện pháp mới nhằm quản lý số lượng xe đạp điện đang gia tăng ở thành phố này. Đây là lần đầu tiên việc quản lý xe đạp điện được đưa vào các kiến nghị Quy hoạch 5 năm của Bắc Kinh.

