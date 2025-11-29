Hồng Công rà soát an toàn xây dựng sau thảm kịch cháy chung cư

Sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại khu chung cư Wang Fuk Court làm ít nhất 128 người thiệt mạng, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) khẩn trương rà soát công tác an toàn xây dựng và đề xuất lộ trình thay thế giàn giáo tre truyền thống bằng giàn giáo kim loại.

Kết quả điều tra ban đầu của nhà chức trách xác định, các vật liệu dễ cháy nổ là nguyên nhân chính khiến ngọn lửa lan rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng. Chung cư Wang Fuk Court có thiết kế giếng trời hẹp theo giao lộ hình chữ thập. Đây là đặc điểm thường thấy trong các khu nhà ở cũ của Hồng Công.

Ông Hoàng Hâm Viêm (Huang Xinyan), Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hồng Công (PolyU), cho biết, đám cháy mất kiểm soát do sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: vật liệu dễ cháy được lắp đặt bên ngoài tòa nhà trong quá trình cải tạo; khoảng cách giữa các tòa nhà nhỏ; giàn giáo che phủ kín mặt đứng; điều kiện thời tiết khô hạn khiến tre dễ bén lửa hơn.

Giàn giáo và lưới tre có thể là nguyên nhân khiến cháy lan nhanh. Ảnh: THE STANDARD

Trong khi đó, một kiến trúc sư Hồng Công nhận định, giàn giáo tre thường được xử lý bằng lớp chống cháy và không phải là nguyên nhân trực tiếp của vụ cháy. Vấn đề đặt ra là cần xem xét tại khu vực thi công có sử dụng lửa trái phép hay không, chất lượng các vật liệu như nhựa, xốp, lưới chắn bụi và lớp chống cháy trên tường ngoài có đáp ứng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy hay không.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cho biết hệ thống báo cháy tại cả 8 tòa nhà đều gặp trục trặc, không hoạt động đúng trong quá trình được kiểm tra, khiến công tác cảnh báo sớm không phát huy hiệu quả.

Cũng có ý kiến cho rằng dự án được triển khai khi cư dân vẫn sinh sống tại tòa nhà cũng làm tăng đáng kể rủi ro, nhất là khi cư dân có xu hướng đóng kín cửa trong thời gian thi công, gây khó khăn cho việc phát hiện và thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Cuộc tranh luận về trách nhiệm giải trình ngày càng gay gắt khi chính quyền ra tín hiệu chuyển sang cấm giàn giáo tre. Các công trường xây dựng trong tương lai sẽ được yêu cầu loại bỏ dần giàn giáo tre truyền thống và chuyển hoàn toàn sang kết cấu kim loại, với lý do lo ngại về an toàn khi xảy ra hỏa hoạn.

Sở Xây dựng Hồng Công cũng đang triển khai chiến dịch thanh tra toàn thành phố trong hai tuần từ ngày 28-11, tập trung vào hệ thống phòng cháy chữa cháy và lưới chống cháy tại các dự án có quy mô giàn giáo lớn, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, tờ The Standard dẫn lời Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Hồng Công, Chau Sze-kit, cho biết, công nhân sẵn sàng thay đổi nhưng nhấn mạnh rằng vấn đề thực sự không phải là vật liệu mà là quản lý công trường kém. Ông chỉ ra mặc dù giàn giáo kim loại có khả năng chống cháy tốt hơn nhiều so với tre, nhưng khi bị nung nóng đến nhiệt độ cực cao, nó có thể mất khả năng chịu lực và sụp đổ đột ngột hơn.

Hiệp hội các nhà thầu phụ xây dựng Hồng Công Lawrence Ng San-wa ủng hộ việc triển khai dần dần, đề xuất bắt buộc sử dụng giàn giáo kim loại trước tiên tại các công trình xây dựng mới rộng rãi, trong khi tiếp tục sử dụng tre tại các khu nhà cũ cho đến khi tìm ra các giải pháp khác.

Hiện 3 nhà thầu đã bị bắt với cáo buộc liên quan đến hành vi ngộ sát do sử dụng vật liệu không an toàn, trong đó có tấm xốp dễ cháy dùng để chặn cửa sổ. Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng (ICAC) cũng đã thành lập lực lượng đặc nhiệm điều tra khả năng phát sinh tham nhũng trong dự án cải tạo quy mô lớn này.

HẠNH CHI tổng hợp