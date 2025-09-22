Vertu Quantum Flip chinh phục người tiêu dùng sành điệu

Những chiếc smartphone có giá trị hàng trăm triệu đồng trở thành lựa chọn không quá hiếm gặp trong đời sống hằng ngày cho thấy xu hướng tiêu dùng mới lên ngôi, sẵn sàng chi trả để sở hữu giá trị khác biệt.

Vertu Quantum Flip nổi bật như biểu tượng của sự độc bản

Trong giới công nghệ xa xỉ, Vertu Quantum Flip nổi bật như biểu tượng của sự độc bản và nghệ thuật chế tác tinh xảo. Với mức giá từ 129 triệu đồng đến hơn nửa tỷ đồng, thiết bị này mang giá trị như một khoản đầu tư dành cho những ai yêu thích sự khác biệt, không thể sao chép.

Tại Vertu Việt Nam, Quantum Flip được khách hàng ưu ái lựa chọn như một món quà đẳng cấp, gửi gắm thông điệp của sự trân trọng và tinh tế. Hiện phiên bản Black Obsidian Agate và Black Crocodile đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng nhờ được chế tác từ vật liệu quý hiếm, da cao cấp, đá mã não...

Quantum Flip Black Obsidian Agate nhanh chóng ghi dấu ấn ngay từ khi ra mắt tại Việt Nam, trở thành tâm điểm chú ý của giới sành công nghệ và khách hàng cao cấp. Chỉ riêng quý 3-2025, khách hàng tìm hiểu và đặt cọc phiên bản này tại Vertu đã tăng 40% so với quý trước.

Đây là phiên bản giới hạn được Vertu chế tác với mặt lưng từ đá mã não (Agate) quý hiếm, có họa tiết vân và màu sắc độc nhất vô nhị. Khung viền máy sử dụng thép siêu cứng, với những chi tiết được hoàn thiện bằng thủ công tinh xảo, giúp Black Obsidian Agate toát lên sự thanh lịch và quyền lực.

Có giá từ 179 triệu đồng, Black Obsidian Agate chinh phục khách hàng bởi vật liệu đắt giá và dịch vụ cá nhân hóa cao cấp. Khách hàng có thể yêu cầu khắc tên, chữ ký, chọn phối hợp thêm những chất liệu cao cấp như da cá sấu, vàng hoặc kim cương để biến chiếc điện thoại thành dấu ấn cá nhân độc đáo.

Quantum Flip Black Crocodile là lựa chọn tinh tế cho giới lãnh đạo và doanh nhân thành đạt, nơi quyền lực và phong thái mạnh mẽ được khắc họa trong từng chi tiết. Khung kim loại Basalt đen mờ kết hợp mặt lưng da cá sấu cao cấp tạo nên diện mạo sang trọng.

Cùng với đó là thiết kế gập nhỏ gọn, giúp doanh nhân có thể dễ dàng đặt chiếc smartphone Black Crocodile trong túi áo vest hay cặp da, trở thành bạn đồng hành trong các cuộc họp quan trọng và những chuyến công tác.

Các dòng điện thoại Quantum Flip còn có hệ thống bảo mật ba lớp gồm mã hóa lượng tử, chip bảo mật vật lý và cơ chế tự xóa dữ liệu khẩn cấp, mang đến chuẩn an toàn thông tin tối đa. Chính nhờ tích hợp công nghệ bảo mật hàng đầu đã giúp Quantum Flip Black Crocodile trở thành “tấm khiên” bảo vệ quyền riêng tư cho những cá nhân đề cao tính bảo mật tuyệt đối.

Một trong những điểm nhấn khiến Vertu trở thành lựa chọn hàng đầu là nhờ hệ sinh thái công nghệ tiên tiến, giúp tạo nên những bộ quà tặng độc bản, thể hiện gu thẩm mỹ của người trao tặng.

Tại Vertu Việt Nam, nhiều khách hàng lựa chọn một chiếc Quantum Flip, kết hợp cùng các phụ kiện công nghệ cao cấp khác như nhẫn thông minh hay đồng hồ thông minh Vertu. Sự phối hợp tinh tế này biến món quà trở thành một tổng thể hoàn mỹ, hội tụ giữa công nghệ hiện đại và biểu tượng của sự trân trọng dành cho những mối quan hệ không thể biểu đạt bằng lời.

Không dừng lại ở điện thoại, phụ kiện công nghệ, Vertu đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xa xỉ với bộ sưu tập thời trang đầy tính nghệ thuật như túi xách, khăn lụa, mắt kính, thắt lưng.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đại diện phân phối, bán lẻ chính thức và duy nhất của Vertu England. Tất cả thiết bị được phân phối chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và được Cục Viễn thông kiểm định chất lượng.

KIM THANH