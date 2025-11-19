vivo Việt Nam ra mắt vivo X300 Series

Bộ đôi vivo X300 Series

Sự kiện ra mắt vivo X300 Series tại Việt Nam đã tạo ấn tượng mạnh khi toàn bộ phần livestream, kéo dài hơn 2 giờ, được ghi hình hoàn toàn bằng chính vivo X300 Series.

Việc sử dụng thiết bị thực chiến ngay trong một chương trình quy mô lớn cho thấy sự tự tin của vivo vào sức mạnh camera 200MP mới.

Chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc ổn định và khả năng bắt chuyển động tốt trong điều kiện sân khấu nhiều ánh sáng đã chứng minh năng lực xử lý của X300 Series, đồng thời củng cố thông điệp: vivo không chỉ giới thiệu công nghệ chúng tôi còn để sức mạnh sản phẩm tự lên tiếng.

vivo X300 được trang bị Camera chính ZEISS 200 MP, trang bị Cảm biến Siêu nhạy HPB và khả năng chống rung đạt chuẩn CIPA 4.5, đạt đến bước tiến vượt bậc về hình ảnh chuyên nghiệp bằng cách ghi lại những bức ảnh ổn định và siêu rõ nét.

Ngoài ra, camera tele cũng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, sử dụng cảm biến LYT-602 với công nghệ VCS, cải thiện 11,9% độ nhạy sáng (SNR10), đồng thời đạt chứng nhận ZEISS APO khắt khe.

vivo X300 Series thúc đẩy ranh giới của sự sáng tạo thông qua công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến nhất trong mọi bối cảnh, đặc biệt giải quyết các thách thức khi chụp ảnh tại các buổi concert. Chế độ Sân khấu 2.0 ghi lại trọn vẹn mọi khoảnh khắc quý giá.

Tính năng chụp và quay sân khấu 4K toàn diện cho phép người dùng chụp ảnh chất lượng HD ngay cả khi đang quay video, mang lại chất lượng hình ảnh chi tiết rõ nét tương đương chụp ảnh thông thường. Chế độ Video sân khấu 2 góc nhìn cho phép sử dụng đồng thời camera trước và camera sau là gồm tùy chọn camera chính và camera tele.

Sản phẩm tiếp tục tạo nên những đột phá trong lĩnh vực quay video chuyên nghiệp. Cả hai model đều hỗ trợ Video Chuyên nghiệp 4K 120fps hàng đầu trong ngành, trong khi X300 Pro tiến xa hơn một bước khi cả camera chính và tele đều hỗ trợ Video Dolby Vision 4K 120 fps và Video Log 10-bit 4K 120 fps, mang lại chất lượng phim điện ảnh và tính linh hoạt hậu kỳ cao hơn.

OriginOS 6 được tích hợp trên vivo X300 Series không đơn thuần là một hệ điều hành hoàn toàn mới mà còn là một bước tiến trong trải nghiệm cảm xúc. Hệ điều hành nổi bật với sự kết hợp hài hòa giữa tính mượt mà bền bỉ, thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên và khả năng trí tuệ nhân tạo mở rộng.

Để nâng cao năng suất làm việc, bộ công cụ vivo office cho phép làm việc liền mạch trên nhiều thiết bị thông qua các tính năng như phản chiếu từ điện thoại sang PC, điều khiển từ xa và đồng bộ hóa ghi chú, chuyển dữ liệu dễ dàng với một chạm cho tệp thuộc mọi định dạng giữa vivo X300 và các thiết bị android khác, đồng thời dễ dàng kết nối trên thiết bị iphone hay Mac.

vivo X300 Series được trang bị chip Flagship Dimensity 9500, do vivo Arm Joint Lab và Mediatek đồng phát triển, được xây dựng trên quy trình N3P của TSMC. Nền tảng này mang lại sức mạnh vượt trội và hiệu suất năng lượng vượt trội, bao gồm CPU lõi lớn thế hệ thứ 3, GPU G1-Ultra 12 nhân được nâng cấp toàn diện, thiết lập tiêu chuẩn ngành về đồ họa và hiệu năng, cùng NPU siêu hiệu quả, tăng gấp đôi khả năng xử lý và giảm một nửa mức tiêu thụ điện năng.

Siêu Pin BlueVolt độc quyền với Công Nghệ Anode Silicon thế hệ thứ 4 kết hợp điện phân bán rắn có trên vivo X300 series mang lại dung lượng cao và độ tin cậy mạnh mẽ hơn. Dung lượng pin X300 Pro là 6.510mAh và X300 là 6.040mAh, đều được trang bị Sạc siêu tốc 90W và Sạc không dây 40W.

Về độ bền, sản phẩm đạt chứng nhận kháng bụi kháng nước IP68 và IP69. X300 được trang bị Kính cường lực Reinforced và X300 Pro được trang bị Kính cường lực Armor, đảm bảo mỏng nhẹ mà bền bỉ.

Công nghệ Cảm biến siêu âm 3D 2.0 cho phép mở khóa dễ dàng, tức thì ngay cả khi tay bị ướt. Liên kết AI thông minh giúp duy trì kết nối ổn định, độ trễ thấp trong môi trường khắc nghiệt, trong khi Hệ thống tản nhiệt hiệu suất cao đảm bảo hiệu suất ổn định khi chơi game hoặc quay video thời lượng dài.

Giá niêm yết cho điện thoại vivo X300 (12GB + 256GB) là 23.990.000 đồng và vivo X300 Pro (16GB + 512GB) là 34.990.000 đồng được bán đặc quyền tại chuỗi Thế giới Di Động. Từ ngày 19-11 đến 30-11-2025, người dùng khi mua bộ đôi sản phẩm sẽ nhận ưu đãi lên đến 5 triệu đồng, trả chậm 0%, bảo hành chính hãng 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình 12 tháng…

KIM THANH