Lenovo Yoga Tab tái định nghĩa tính di động và sáng tạo nhờ AI

Lenovo đã giới thiệu mẫu máy tính bảng mới nhất Lenovo Yoga Tab được thiết kế dành riêng cho giới sáng tạo với tư duy khác biệt, phương thức phác thảo độc đáo và thường xuyên di chuyển…

Lenovo Yoga Tab được thiết kế dành riêng cho giới sáng tạo

Sở hữu các tính năng AI thông minh giúp mài giũa ý tưởng cùng màn hình sống động tái hiện từng chi tiết sắc nét, Yoga Tab mở ra một không gian sáng tạo linh hoạt để bạn có thể phác thảo, giải trí hay tập trung làm việc ở bất kỳ đâu khi nguồn cảm hứng xuất hiện.

Được tạo nên từ sự kết hợp tinh tế giữa trí tuệ, độ chính xác và tính di động, Yoga Tab không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là người bạn đồng hành sáng tạo, luôn thích ứng với nhịp độ làm việc của bạn và tiếp thêm sự tự tin để bạn tự do thể hiện bản thân.

Với màn hình 3.2K PureSight Pro, độ sáng tối đa 800 nits và tần số quét 144Hz , mẫu tablet 11.1” này hiển thị hình ảnh sắc nét, sống động cho từng đường nét trên phác thảo và thiết kế. Trải nghiệm thị giác được nâng cao nhờ công nghệ Lenovo AI SuperRes (AISR), sử dụng vi xử lý chuyên dụng tăng cường chất lượng hình ảnh và video theo thời gian thực.

Được trang bị Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform11 với NPU 20 TOPS, Lenovo Yoga Tab khai thác tối đa sức mạnh AI, học hỏi và thích ứng với từng thao tác, phản hồi bằng giọng nói của người dùng và tăng tốc khả năng sáng tạo bằng cách dự đoán, gợi ý hành động tiếp theo.

Thiết bị này mang đến cho người dùng những tính năng AI tiên tiến như: tạo nội dung văn bản, hoàn thiện ý tưởng và dịch thông tin qua Lenovo Smart AI Input , được hỗ trợ bởi bộ bàn phím 2 trong 1 với phím Smart Key chuyên dụng.

Đối với những nhà sáng tạo muốn hiện thực hóa trí tưởng tượng của mình theo cách tự nhiên và trực quan hơn, Lenovo Yoga Tab có thể kết hợp với bút cảm ứng cao cấp Lenovo Tab Pen Pro, mang đến trải nghiệm sáng tạo tuyệt vời với 8.192 mức lực nhấn và phản hồi xúc giác…

Lenovo Yoga Tab sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 12 năm nay với giá bán lẻ dự kiến ​​là 16.990.000 đồng kèm theo bộ phụ kiện gồm 1 bút cảm ứng màu xám và 1 bàn phím màu theo màu máy; quà tặng 1chuột Yoga Silent Mouse… trị giá lên đến 690.000 đồng cùng chính sách bảo hành lên đến 2 năm.

KIM THANH