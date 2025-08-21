Vi phạm giao thông có thể bị áp dụng hình phạt lao động công ích

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới.

Vi phạm về giao thông có thể phải lao động công ích

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương tăng cường xử lý các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích đối với một số hành vi vi phạm giao thông.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT được giao xây dựng kế hoạch quản lý học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe dưới 50cm³; phối hợp cùng Cảnh sát giao thông hướng dẫn các cơ sở giáo dục bảo đảm học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng mới được điều khiển phương tiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành trong tháng 8 việc ban hành Quy chuẩn quốc gia về khí thải, lộ trình áp dụng mức khí thải đối với ô tô, xe máy đang lưu hành.

Các cơ quan liên quan cũng phải rà soát, kiến nghị giải pháp quản lý việc sử dụng điện thoại khi lái xe, kiểm soát ma túy đối với người điều khiển phương tiện, quản lý thanh thiếu niên đi xe máy điện, xe đạp điện… (hoàn thành trước ngày 31-12-2025).

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương, nhất là Hà Nội và TPHCM, xây dựng Đề án “Thành phố an toàn giao thông”, trong đó có nội dung “lấy lại đường cho người đi bộ”, thúc đẩy chuyển đổi phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng, đồng thời tuyên truyền lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải và chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

