Vì sao nắng nóng ở Bắc bộ giảm so với dự báo?

Trưa 22-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật diễn biến nắng nóng ở miền Bắc trong những ngày tới, đồng thời lý giải nguyên nhân nắng nóng tại Bắc bộ giảm so với dự báo trước đó.

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 22-6, khu vực Bắc bộ có nhiều mây hơn, cường độ nắng giảm đáng kể. Nguyên do rãnh áp thấp gây mưa ở vùng núi phía Bắc trong những ngày qua đã dịch chuyển xuống phía Nam từ đêm 21-6 đến sáng 22-6.

Do ảnh hưởng của hình thái thời tiết này, nắng nóng trong ngày 22-6 chủ yếu xuất hiện ở phía Nam đồng bằng Bắc bộ, với nhiệt độ khoảng 35-36 độ C.

Dự báo, từ ngày 23-6, rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển ngược trở lại phía Bắc, khiến nắng nóng mở rộng trên toàn Bắc bộ. Đợt nắng nóng này có thể đạt đỉnh khoảng ngày 24-6, với nhiệt độ dao động từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ ngày 25-6, rãnh áp thấp dịch chuyển trở xuống Bắc bộ, gây mưa và làm giảm nhiệt. Đến ngày 26-6, nắng nóng cơ bản chấm dứt trên toàn khu vực.

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