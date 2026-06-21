Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Lan tỏa tinh thần “trung thành, sáng tạo, trách nhiệm”

Chiều 21-6, sau 3 ngày diễn ra, Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng.

Với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, hội báo mang tầm vóc quốc gia với quy mô ấn tượng, gồm 87 gian trưng bày được thiết kế hiện đại, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số. Điểm nhấn xuyên suốt là sự khẳng định sứ mệnh của người cầm bút trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong không gian trưng bày đầy bản sắc, Hội Nhà báo TPHCM đã khẳng định vị thế "đầu tàu" với gian trưng bày quy mô, hội tụ những tinh hoa của báo chí phương Nam. Các cơ quan báo chí của thành phố mang tên Bác đã mang đến luồng gió mới khi kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại, minh chứng cho tinh thần dấn thân và khả năng ứng dụng công nghệ mới trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải "Sản phẩm báo chí ấn tượng, đặc sắc". Ảnh: ĐỖ TRUNG

Song song với các hoạt động trưng bày, Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm nay đạt chất lượng chuyên môn cao với 11 phiên làm việc. Các đại diện đến từ Hội Nhà báo TPHCM đã đóng góp những ý kiến sắc sảo, thực tiễn về bài toán phát triển kinh tế báo chí và truyền thông chính sách tại địa phương.

Ban tổ chức trao giải "Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc" cho các Hội Nhà báo tỉnh, thành. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ban tổ chức đã trao 57 giải "Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc" và 46 giải "Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc" cho các hạng mục từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và ảnh báo chí.

Hội Nhà báo TPHCM cùng các cơ quan báo chí thành viên đã gặt hái được nhiều giải thưởng quan trọng, khẳng định chất lượng vượt trội của các tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, giàu tính chiến đấu và nhân văn. Trong đó, Hội Nhà báo TPHCM nhận giải B gian trưng bày ấn tượng đặc sắc tại hội báo.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng trao giải A cho các gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, Hội Báo toàn quốc 2026 đã thành công vang dội, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Mặc dù ngày hội chính thức khép lại, nhưng thông điệp về sự “trung thành, sáng tạo, trách nhiệm” sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi nhà báo.

ĐỖ TRUNG