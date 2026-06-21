Hơn 1,3 triệu công nhân được khám sức khỏe, tầm soát bệnh

Trong Tháng Công nhân năm 2026, các cấp công đoàn đã thăm hỏi, hỗ trợ hơn 281.910 lượt đoàn viên, người lao động; tổ chức khám sức khỏe cho hơn 1,3 triệu đoàn viên, công nhân.

Chiều 21-6, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổng kết Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra trong tháng 5, được đổi mới mạnh mẽ theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Điểm nổi bật của Tháng Công nhân năm 2026 là sự chuyển biến rõ nét trong tư duy tổ chức và cách thức triển khai hoạt động tại công đoàn cơ sở. Mọi hoạt động đều lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm và đo lường hiệu quả bằng chính lợi ích thiết thực mang lại cho công nhân lao động.

Chương trình Cà phê sáng - Lắng nghe tiếng nói đoàn viên tại doanh nghiệp

Chương trình “Đối thoại tháng 5”, diễn đàn “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh trong kỷ nguyên mới”... là những mô hình được tổ chức ngay tại doanh nghiệp thông qua hình thức “Tháng lắng nghe người lao động nói”, “Cà phê sáng – Lắng nghe tiếng nói đoàn viên”… Thông qua đó, gần 15.000 cuộc đối thoại, diễn đàn được tổ chức với sự tham gia của hơn 1 triệu đoàn viên, người lao động, hơn 20.000 lượt ý kiến, kiến nghị được nêu.

Tại các buổi đối thoại, nhiều ý kiến, băn khoăn của người lao động được nêu ra như: việc làm, tiền lương, thu nhập; nhà ở và đời sống công nhân; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe; đào tạo, nâng cao tay nghề; an toàn, vệ sinh lao động; an ninh, trật tự xã hội và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh… Nhiều kiến nghị đã được cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn tiếp thu, tháo gỡ, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen đến tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, các cấp công đoàn đã đề xuất, phối hợp người sử dụng lao động tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động” tại hơn 6.260 đơn vị, với hơn 820.240 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng. Tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi hơn 281.910 lượt đoàn viên, người lao động; tổ chức khám sức khỏe cho hơn 1,3 triệu đoàn viên, người lao động; sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn”; khởi động dự án nhà ở xã hội cho công nhân… Có hơn 6.180 người lao động và thân nhân người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng.

Đặc biệt, phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” tiếp tục được đẩy mạnh. Có gần 2,2 triệu lượt người lao động tham gia với hơn 73.140 sáng kiến, giải pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện.

Nữ công nhân được khám sức khỏe tại chương trình “Chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn TPHCM”

Trong Tháng Công nhân năm 2026, đã thành lập mới hơn 320 công đoàn cơ sở, phát triển mới hơn 20.320 đoàn viên công đoàn. Các cấp công đoàn đã giới thiệu hơn 1.580 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.

Trao Bằng khen đến tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã khen thưởng 93 tập thể và 65 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

THÁI PHƯƠNG