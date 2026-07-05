Anh ban bố cảnh báo sức khỏe trước đợt nắng nóng mới

Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh đã kích hoạt cảnh báo sức khỏe do nắng nóng cấp độ vàng tại 6 vùng ở Anh, trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng mới, với nhiệt độ có thể lên tới 34 độ C trong tuần tới.

Dự báo cho thấy Anh sẽ tiếp tục hứng chịu một đợt nắng nóng cực đoan mới trong tháng 7. Ảnh: The Sun

Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết cảnh báo sức khỏe do nắng nóng cấp độ vàng có hiệu lực từ 12 giờ ngày 4-7 đến 20 giờ ngày 11-7.

Hệ thống cảnh báo sức khỏe do nắng nóng được UKHSA phối hợp với Met Office vận hành, nhằm cảnh báo sớm cho ngành y tế, an sinh xã hội, lực lượng ứng phó, các tổ chức cộng đồng và cơ quan chính phủ khi nhiệt độ bất lợi có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Cảnh báo mới được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Anh trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng trong tháng 6. Trong đợt nắng nóng này, lần đầu tiên trong lịch sử hệ thống cảnh báo thời tiết hiện hành, Met Office phải ban bố cảnh báo nắng nóng cực đoan cấp độ đỏ trong 3 ngày liên tiếp.

Lướt ván buồm tại Beadnell Bay ở Northumberland. Ảnh: PA

Đỉnh điểm ngày 26-6, nhiệt độ đo được ở Lingwood, hạt Norfolk lên tới 37,7 độ - mức kỷ lục mới cho tháng 6, vượt xa kỷ lục cũ 35,6 độ C tồn tại từ năm 1976. Trước đó, đợt nắng nóng đầu tiên bắt đầu từ ngày 22-5, với đỉnh điểm 35,1 độ C ghi nhận tại Kew Gardens (London) ngày 26-5, phá kỷ lục tháng 5.

Giới chức y tế Anh khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền, hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt trong ngày, uống đủ nước và theo dõi các nhóm dễ tổn thương xung quanh.

HẠNH CHI