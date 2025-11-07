Victor Vũ không ngồi ghế đạo diễn phim trinh thám mới

Sau thành công của Thám tử Kiên , biên kịch Đức Nguyễn và đạo diễn Victor Vũ tiếp tục tái ngộ trong dự án điện ảnh mới mang tên Án mạng xém hoàn hảo . Song, cả hai đảm nhận vị trí mới: Đức Nguyễn ngồi ghế đạo diễn, còn Victor Vũ giữ vai trò giám đốc sáng tạo.

Sau hơn 10 năm hoạt động trong ngành điện ảnh, Đức Nguyễn - người đứng sau nhiều kịch bản phim ảnh được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao như: Người bất tử, Người vợ cuối cùng, Trại hoa đỏ hay Thám tử Kiên lần đầu tiên ngồi ghế đạo diễn cho một tác phẩm điện ảnh.

Đoàn phim Án mạng xém hoàn hảo vừa tổ chức khai máy. Ảnh: ĐPCC

Nếu trong dự án gần nhất - Thám tử Kiên từng gây ấn tượng với không khí cổ trang, kịch bản trinh thám chắc tay và bầu không khí ma mị, thì ở lần trở lại này, Đức Nguyễn chọn hướng đi mới mẻ hơn: một tác phẩm trinh thám kết hợp thể loại hài và tình cảm, với nhịp kể gần gũi và giàu tiết tấu.

Đặc biệt, ngay từ tên phim, Án mạng xém hoàn hảo đã gợi một cảm giác vừa nghiêm túc vừa dí dỏm như chính thể loại phim mà Đức Nguyễn và Victor Vũ theo đuổi.

Theo Đức Nguyễn chia sẻ, hành trình điều tra trong bộ phim đầu trên cương vị đạo diễn không chỉ khám phá vụ án mạng bí ẩn mà còn đào sâu vào góc tối trong con người, với một giọng điệu nhẹ nhàng và hài hước.

Còn với Victor Vũ, việc quyết định rời ghế đạo diễn để làm giám đốc sáng tạo là bởi anh luôn hứng thú với những dự án phim lựa chọn lối đi khác biệt về thể loại quen thuộc. Theo anh, cách Đức Nguyễn kể một câu chuyện trinh thám mà vẫn giữ được chất đời và tiếng cười là điều khiến anh bị thuyết phục và nhận vai trò làm giám đốc sáng tạo cho phim.

Victor Vũ đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, hoán đổi vị trí đạo diễn cho biên kịch Đức Nguyễn. Ảnh: ĐPCC

Án mạng xém hoàn hảo lấy bối cảnh hiện đại xoay quanh hai nhân vật chính: một TikToker “vô tri” và một thám tử “mỏ hỗn”, những con người tưởng chừng chẳng liên quan lại bị cuốn vào cùng một vụ án bí ẩn. Một vụ “án mạng xém hoàn hảo”, nơi ranh giới giữa tình yêu, lòng ghen và tội ác mong manh.

Dù chưa tiết lộ cụ thể nội dung, ê-kíp cho biết bộ phim sẽ khai thác vấn đề “oan thì phải giải”. Nhưng cuộc phiêu lưu dở khóc dở cười của cặp đôi hoàn cảnh sẽ hướng đến cách con người đối diện với định kiến, nỗi nghi ngờ và sự thật, thay vì bầu không khí căng thẳng và giật gân.

Phim hiện đang trong giai đoạn tiền kỳ và vừa chính thức bấm máy. Ê-kíp hy vọng hoàn thành và ra mắt bộ phim trong năm 2026.

HẢI DUY