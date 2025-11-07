TPHCM: Phường Phước Long ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phục vụ người dân

Sáng 7-11, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long (TPHCM) tổ chức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đặt tại trụ sở Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, đến dự.

Không gian được thiết kế trang trọng, ứng dụng công nghệ số với mã QR liên kết kho tư liệu, tích hợp nhiều hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bố trí theo 5 giai đoạn hoạt động cách mạng của Người, giúp người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ và học tập.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ tại lễ ra mắt Không gian văn hoá Hồ Chí Minh

Đây là điểm nhấn văn hóa - chính trị tại địa phương, đồng thời là nơi tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM và lãnh đạo Đảng ủy phường Phước Long tìm hiểu các thông tin tại Không gian văn hoá Hồ Chí Minh

Phường Phước Long dự kiến tiếp tục mở rộng mô hình này, trong năm 2025 sẽ xây dựng thêm hai Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Công an và trụ sở Quân sự phường, đồng thời rà soát để nhân rộng tại các khu phố, trường học, cơ sở tôn giáo phù hợp điều kiện thực tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng tìm hiểu các tư liệu về Bác

Hiện toàn phường đã có 44 mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang phát huy hiệu quả tại các trụ sở cơ quan, công viên, nhà trọ, cơ sở tôn giáo..., góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cộng đồng.

Người dân tới tham quan, tìm hiểu tư liệu về Bác

THU HƯỜNG