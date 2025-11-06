Đông đảo nghệ sĩ biểu diễn ở Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại tỉnh Aichi, Nhật Bản

Trong ngày 8 và 9-11, Chương trình nghệ thuật Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại tỉnh Aichi, Nhật Bản năm 2025 sẽ diễn ra ở Công viên Edion Hisaya Plaza thuộc thành phố Nagoya, tỉnh Aichi.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại lễ hội

Chương trình là sự kiện vô cùng ý nghĩa nhằm thúc đẩy trao đổi, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa tỉnh Aichi và Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng.

Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại tỉnh Aichi, Nhật Bản do UBND TPHCM và bà Hirose Noriko, Đại sứ Du lịch TPHCM tại tỉnh Aichi tổ chức.

Theo ban tổ chức, lễ hội được xem là nỗ lực của TPHCM và tỉnh Aichi trong việc triển khai các hoạt động đa dạng nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương; nâng cao quan hệ đối ngoại của TPHCM với các địa phương trọng điểm của Nhật Bản.

Ban tổ chức kỳ vọng các hoạt động trình diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Việt Nam tại sự kiện sẽ góp phần kết nối người dân hai nước.

Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại tỉnh Aichi, Nhật Bản năm 2025 tạo cơ hội giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Lễ hội diễn ra lúc 16 giờ đến 19 giờ trong 2 ngày 8 và 9-11, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ tài năng: NSƯT Thu Thủy, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Tố My, nhà sản xuất âm nhạc Khánh, nghệ sĩ violin Mai Anh, nghệ sĩ sáo Đinh Nhật Minh, nghệ sĩ đàn tranh - ca sĩ Đoàn Minh Tài, nghệ sĩ xiếc Lê Hưng, nghệ sĩ xiếc Nhã Hiếu, nghệ sĩ rối Trần Được, nghệ sĩ rối Diễm Trang, nghệ sĩ rối Trần Thúy, nhóm múa ABC. Người dẫn chương trình cho lễ hội là 2 MC Toru và Giang Thái.

Các nghệ sĩ sẽ trình diễn những ca khúc được yêu thích, như: Bài ca đất phương Nam, Quê hương ba miền, Nguyện là người Việt Nam, Việt Nam ơi, Về quê, Haru Haru, Một vòng Việt Nam, Việt Nam trong tôi là… Đặc biệt sẽ có một số tiết mục hòa tấu nhạc cụ kết hợp phong cách nhạc sôi động như Hello Viet Nam, Trống cơm - Sukiyaki - Lý kéo chài, Thành phố trong tim…

NSƯT Thu Thủy

Ca sĩ Võ Hạ Trâm

Ca sĩ Đông Hùng

Nghệ sĩ sáo Đinh Nhật Minh

Nhà sản xuất âm nhạc Khánh

TIỂU TÂN