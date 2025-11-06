Chiến sĩ quả cảm mùa 1 hút hơn 5 tỷ lượt xem

Khép lại mùa 1 sau 15 tập phát sóng, Chiến sĩ quả cảm duy trì sức nóng với 15 tuần giữ vững vị trí top 1 rating trên sóng giờ vàng VTV5 và thu hút hơn 5 tỷ lượt xem trên các nền tảng số.

Sau gần bốn tháng khổ luyện trong môi trường nghiêm ngặt của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, 16 nghệ sĩ nổi tiếng: MONO (Nguyễn Việt Hoàng), Liên Bỉnh Phát, Tiến Luật, MC Thành Trung, Kiều Minh Tuấn, BinZ (Lê Nguyễn Trung Đan), Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương), Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Song Luân, Long Hạt Nhài, Hưng Nguyễn, Đinh Tiến Đạt, Tăng Duy Tân, Nguyễn Trường Sinh và Neko Lê (Lê Trường Sơn) đã hoàn thành nhiệm vụ chiến sĩ nhập vai trong Chiến sĩ quả cảm.

Thành tích ấn tượng xuyên suốt của Chiến sĩ quả cảm. Ảnh: BTC

Tính từ tập đầu tiên lên sóng ngày 27-7, cho đến tập phát sóng cuối cùng ngày 2-11, Chiến sĩ quả cảm giữ vững chuỗi 15 tuần liên tiếp đạt top 1 rating trong khung giờ vàng (20 giờ - 22 giờ 30) khung các chương trình giải trí trên VTV3.

Theo số liệu từ đơn vị thống kê Kantar Media Việt Nam, tập phát sóng cuối cùng, chỉ số rating trung bình tại 4 thành phố lớn (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ) đạt 4.71 với đối tượng khán giả từ 4 tuổi trở lên (Ind 4+). Riêng với khán giả nam trong độ tuổi 15 đến 50 tuổi, chương trình còn đạt chỉ số cao vượt ngưỡng với 6.0.

Cùng với thành tích đó, chương trình đạt hơn 150 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 650 triệu lượt xem trên Facebook và hơn 4 tỷ lượt xem trên TikTok. Tính đến thời điểm sau khi công chiếu tập cuối cùng, hashtag #Chiensiquacam liên tục nằm trong Top 3 chủ đề được thảo luận nhiều nhất mạng xã hội và con số tổng kết đạt hơn 5 tỷ lượt xem trên tất cả các nền tảng.

Chương trình mang đến những thử thách thật như cuộc sống. Ảnh: BTC

Đặc biệt, ở chặng cuối của hành trình - phần “Đại án” (từ tập 13 đến 15), lấy cảm hứng từ chuyên án Lóng Luông - một chuyên án lớn, chưa có tiền lệ trong lịch sử lực lượng CAND, chương trình đã tạo sức hút lớn.

Chặng "Đại án" không chỉ là một phần phim tái hiện, mà còn là bản anh hùng ca bằng hình ảnh tôn vinh lòng quả cảm, tinh thần thép và đức hy sinh của người chiến sĩ CAND Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở màn ảnh, chương trình còn mở rộng sức lan tỏa bằng chiến dịch “Trái tim quả cảm” với chuỗi hoạt động ý nghĩa: ra mắt ca khúc chủ đề “Trái tim quả cảm”, chuỗi podcast truyền cảm hứng, các hoạt động lan tỏa lòng yêu nước và tri ân cộng đồng. Minh chứng là chiến dịch tri ân "Trái tim quả cảm" đã chạm đến triệu trái tim Việt Nam với hơn 182 triệu lượt xem trên TikTok và ghi dấu ấn trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.

Mới đây nhất, MV bài hát chủ đề thứ hai mang tên “Hành trình quả cảm” khắc họa trọn vẹn hành trình của 16 chiến sĩ nhập vai mùa đầu tiên mang đậm tinh thần tự hào, xúc động và nhân văn cũng đạt hơn 1,5 triệu lượt xem.

Các chiến sĩ nhập vai trong thử thách của chương trình. Ảnh: BTC

Theo ông Nguyễn Hữu Trung, Nhà sáng lập Zeit Media - đơn vị sản xuất chương trình, Chiến sĩ quả cảm không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là một hành trình thiêng liêng, nơi mỗi thước phim, mỗi giọt mồ hôi và giọt nước mắt đều mang trong mình linh hồn của người chiến sĩ CAND Việt Nam. Ông cho biết, thành công của chương trình vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu và là một kỳ tích hiếm có.

Tổng đạo diễn Mai Thắm chia sẻ, đó vừa là thử thách vừa mang ý nghĩa truyền cảm hứng, bởi cả chị và ê-kíp đều xác định không dựng một chương trình mà đang tái hiện một sự hy sinh.

Khép lại mùa đầu tiên, Chiến sĩ quả cảm đã làm được điều mà ít chương trình nào chạm tới khi đánh thức lòng tự hào dân tộc bằng hình ảnh những người chiến sĩ thầm lặng, luôn sẵn sàng bước vào nơi hiểm nguy để giữ bình yên cho nhân dân.

Nhiều khán giả bày tỏ chờ đợi mùa 2 sớm được khởi động.

HẢI DUY