Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều tài liệu, hiện vật quý về Bác Hồ

Ngày 6-11, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận hàng chục tài liệu, hình ảnh, tranh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các gia đình, cá nhân, nhà sưu tầm và họa sĩ trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, khẳng định, mỗi hiện vật, tài liệu được tiếp nhận không chỉ có giá trị lịch sử mà còn thể hiện tấm lòng tri ân, sự tôn kính sâu sắc của các thế hệ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đợt này, Bảo tàng đã tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu quý từ các gia đình danh tiếng và cá nhân tâm huyết, trong đó có: ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ do gia đình nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trí tặng; ảnh, tài liệu do gia đình nguyên Phó Thủ tướng Đặng Việt Châu trao tặng...

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn gửi tặng bản thảo nhạc và lời một số ca khúc nổi tiếng về Bác Hồ; ông Nguyễn Phú Cường (Hà Nội) trao tặng ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp sinh nhật lần thứ 60 tại Việt Bắc năm 1950. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Trưởng Phòng Sưu tầm của Bảo tàng hiến tặng các bản sao văn bản Tuyên ngôn Độc lập và báo Cứu quốc sưu tầm tại Việt Nam và Pháp.

Các tư liệu, hiện vật được trao tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đáng chú ý, nhiều họa sĩ đạt giải trong các cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Bộ VH-TT-DL tổ chức cũng trao tặng các tác phẩm đoạt giải về chủ đề Bác Hồ và cách mạng Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu hình ảnh, mỹ thuật của bảo tàng.

Những tài liệu, hiện vật tiếp nhận lần này là minh chứng sinh động cho cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu. Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị của những hiện vật quý, phục vụ công tác trưng bày, giáo dục truyền thống và nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

