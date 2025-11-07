Sáng 7-11, báo Người Lao Động tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025.

Chương trình "Mai Vàng tri ân" trao quà đến nhà thơ Lê Minh Quốc và chương trình "Mai Vàng nhân ái" trao quà đến nghệ sĩ Trang Bích Liễu. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự chương trình có đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam; Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà Báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà Báo TPHCM; Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VH-TT-DL tại TPHCM; cùng đông đảo các văn nghệ sĩ và sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, trường Đại học KHXH và NV - ĐH Quốc gia TPHCM.

Trong chương trình, bên cạnh các tiết mục biểu diễn ca nhạc: song ca Lính đảo, ca múa Đồng lúa reo, Đến với con người Việt Nam tôi... ở nội dung giao lưu các văn nghệ sĩ, NSƯT Kim Tử Long đã biểu diễn bài ca cổ Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà, nghệ sĩ Trang Bích Liễu cũng góp thêm chút sắc màu sân khấu truyền thống qua màn ca trích đoạn vở cải lương Bên cầu dệt lụa.

Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Trần Trọng Dũng tặng hoa và Tuyển tập 50 ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" cho các nghệ sĩ giao lưu trong chương trình. Ảnh: THÚY BÌNH

30 mùa Giải Mai Vàng đã qua, bên cạnh mục đích tôn vinh văn nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho nền văn hóa nghệ thuật nước nhà trong từng năm, BTC giải thưởng còn mở rộng sứ mệnh qua hai hợp phần giàu ý nghĩa: Mai Vàng nhân ái - sẻ chia cùng những nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật và Mai Vàng tri ân - tôn vinh những thế hệ văn nghệ sĩ, những nhà trí thức, cách mạng lão thành, đội ngũ y bác sĩ, nhà giáo đã dành cả cuộc đời cống hiến cho đất nước.

Sau gần 6 năm thực hiện, hai hợp phần này đã trở thành một giá trị nhân văn song hành cùng Giải Mai Vàng, lan tỏa yêu thương, kết nối tấm lòng của khán giả và giới nghệ sĩ.

Ca sĩ Đông Quân và Di Oanh biểu diễn ca khúc "Lính đảo". Ảnh: THÚY BÌNH

Để lưu giữ các hoạt động tích cực và ý nghĩa, BTC Giải Mai Vàng đã thực hiện và ra mắt sách điện tử (E-card) Mai Vàng nhân ái - Mai Vàng tri ân, ghi lại hành trình lan tỏa yêu thương nhiều cảm xúc đến với 898 cá nhân và tập thể trên cả nước.

Dịp này, chương trình Mai Vàng tri ân đã trao quà đến nhà thơ Lê Minh Quốc và chương trình Mai Vàng nhân ái trao quà đến nghệ sĩ Trang Bích Liễu.

THÚY BÌNH