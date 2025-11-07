Lấy cảm hứng từ hình ảnh hàng triệu người Việt cùng hướng về đồng bào vùng bão lũ, ca khúc " Triệu triệu con tim" của Võ Hạ Trâm mang đến cảm xúc đong đầy về sức mạnh đoàn kết dân tộc.

Võ Hạ Trâm ra mắt ca khúc “Triệu triệu con tim”

Ca sĩ Võ Hạ Trâm phát hành ca khúc Triệu triệu con tim tối 6-11. Đây là sáng tác của nhạc sĩ trẻ DC Tâm. Bài hát mang giai điệu hào hùng, ca từ truyền cảm, lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia của hàng triệu trái tim Việt Nam giữa những ngày đồng bào cả nước đang cùng nhau vượt qua thiên tai, bão lũ.

Võ Hạ Trâm chia sẻ, mong bài hát này trở thành cầu nối yêu thương, để mọi người thấy được tinh thần đùm bọc, “tương thân tương ái” của người Việt vẫn luôn hiện hữu. Triệu triệu con tim gửi gắm thông điệp nhân văn, khẳng định rằng dù Bắc, Trung hay Nam, dù ở trong nước hay ngoài biên giới, triệu triệu con tim Việt Nam vẫn cùng đập chung một nhịp vì tình người và Tổ quốc.

Qua giọng hát nội lực, tinh tế và giàu cảm xúc, Võ Hạ Trâm thể hiện ca khúc mang hơi thở pop-rock pha cinematic, khơi gợi hình ảnh những “người hùng đời thường”. Đó là những người Việt Nam bình dị nhưng luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Võ Hạ Trâm cho biết, cảm hứng thể hiện bài hát đến từ chính những ký ức và hình ảnh cô từng chứng kiến tại quê nhà Quảng Nam trước đây (nay là TP Đà Nẵng), nơi người dân chịu nhiều mất mát vì bão lũ.

Theo Võ Hạ Trâm, sau khi Triệu triệu con tim hoàn thành bản audio, cô nghĩ đến việc mang ca khúc trình diễn tại một trường đại học lớn ở TPHCM, nơi hàng ngàn sinh viên cùng hòa giọng trong không khí xúc động. Những phản hồi tích cực từ sinh viên đã tiếp thêm động lực để cô và ê kíp tin rằng âm nhạc vẫn có sức mạnh kết nối con người trong mọi hoàn cảnh.

Dù lịch diễn dày đặc, Võ Hạ Trâm vẫn dành toàn tâm cho dự án này. Triệu triệu con tim hiện đã phát hành trên các nền tảng âm nhạc số.

TIỂU TÂN