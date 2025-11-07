Gần ngày công chiếu, phim “Bà đừng buồn con” đổi tựa mang nhiều ẩn ý

Vẫn giữ câu chuyện tình bà cháu nhưng tập trung chủ đạo vào hành trình khởi nghiệp của nam chính, phim điện ảnh " Bà đừng buồn con" chính thức đổi tựa đề thành " Thế hệ kỳ tích" , với mong muốn cổ vũ tinh thần theo đuổi lý tưởng, chinh phục thử thách của thế hệ trẻ.

Lý giải về tựa đề mới này, đạo diễn Hoàng Nam cho biết, sau quá trình dựng phim, anh tự cảm nhận tựa đề Bà đừng buồn con chưa đủ truyền tải trọn vẹn thông điệp của tác phẩm. Anh thảo luận với ê-kíp, cũng như tiếp thu góp ý của một số chuyên gia trong ngành phim, từ đó tìm ra cái tên Thế hệ kỳ tích.

Poster với tên gọi mới Thế hệ kỳ tích. Ảnh: ĐPCC

Trong phim, thế hệ kỳ tích - những người đang từng bước định vị mình trong xã hội và là chủ nhân tương lai của đất nước được tái hiện qua chân dung của Linh (Hồng Khanh), Trang (Trà My, thường gọi là Nàng Mơ), Hồng Kẹo (Dương Hoàng Hải), Huy Fam (Huy Võ) và đặc biệt là nam chính, trụ cột của phim - Tiến (Trần Tú).

Hành trình vươn lên của nam chính trong phim mang ý nghĩa truyền cảm hứng. Ảnh: ĐPCC

Với tựa đề mới, Thế hệ kỳ tích đào sâu hơn về tinh thần khởi nghiệp của một thế hệ quyết liệt, dám mơ và dám theo đuổi giấc mơ. Tuy nhiên, tên phim thay đổi không có nghĩa là câu chuyện “bà đừng buồn con” không còn nữa.

Tình cảm bà cháu mộc mạc, bình dân mà đầy chân thành, xúc động giữa Tiến với bà nội (NSND Thanh Hoa) vẫn luôn là một phần không thể thiếu của kịch bản. Tình thương của bà vỗ về Tiến và ước mong được báo hiếu bà cho chàng trai trẻ nghị lực vượt qua giông tố tuổi đôi mươi.

NSND Thanh Hoa đảm nhận vai người bà. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Hoàng Nam đảm nhận một diễn đặc biệt trong phim. Ảnh: ĐPCC

Phim có sự tham gia của: NSND Thanh Hoa, Trần Tú, Hồng Khanh, Huy Võ, Dương Hoàng Hải, Trà My (Nàng Mơ), Hà Hương, Tuấn Hưng, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương và nhiều diễn viên khác… Đạo diễn Hoàng Nam cũng tham gia trong phim với 1 vai diễn đặc biệt.

Thế hệ kỳ tích có các suất chiếu sớm từ ngày 10-12, trước khi chính thức khởi chiếu từ ngày 12-12.

HẢI DUY