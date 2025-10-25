Việt Nam - Bulgaria: Từ tình bạn xuyên Á - Âu đến Đối tác chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, ngày 24-10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Sofia với chủ đề: “Hành trình 75 năm tình bạn xuyên Á - Âu Việt Nam - Bulgaria đến Đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới”.

Đồng hành cùng phát triển

Đại học Tổng hợp Sofia là một trong những đại học danh tiếng và lâu đời nhất của Bulgaria. Phát biểu trước thầy cô và sinh viên nhà trường, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, việc hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược là dấu mốc lịch sử quan trọng tiếp nối hành trình trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria và mang thông điệp đầy ý nghĩa về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền chặt, được phát triển lên tầm cao mới. Đây cũng là cam kết chính trị mạnh mẽ giữa hai nước có bề dày lịch sử, có chung khát vọng kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng; khẳng định chiều sâu, sự sẻ chia và thủy chung trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại học Tổng hợp Sofia, Bulgaria

Nhấn mạnh về tầm nhìn và quan hệ hai nước trong chương mới khi đã được nâng cấp lên thành Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời khỏi thế giới. Việc hai nước cùng nhau phát triển, cùng ủng hộ lẫn nhau và kiên định đi theo con đường hòa bình, độc lập, tự chủ và thịnh vượng là lựa chọn mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân hai nước. Hai nước cùng chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về trật tự thế giới công bằng và hòa bình, cùng ủng hộ thương mại tự do, chủ nghĩa đa phương, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi quốc gia.

Mở rộng hợp tác chiến lược

Tổng Bí thư cho rằng, trong suốt 75 năm qua, quan hệ Việt Nam - Bulgaria không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, đứng trước những chuyển biến nhanh chóng, sâu rộng của tình hình quốc tế, hai nước cần đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các trụ cột hợp tác chiến lược mà hai nước cần ưu tiên trong thời gian tới là: Sẵn sàng cùng nhau mở rộng hợp tác về an ninh, quốc phòng theo hướng thực chất, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược mới được nâng cấp, nhất là trong các lĩnh vực như an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phát triển công nghiệp quốc phòng và đào tạo cán bộ quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem triển lãm ảnh tại Đại học Tổng hợp Sofia, Bulgaria. Ảnh: TTXVN

Đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành trụ cột trung tâm. Việt Nam mong muốn Bulgaria trở thành cửa ngõ chiến lược để Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn vào thị trường Liên minh châu Âu (EU). Ngược lại, Việt Nam cũng sẵn sàng là cầu nối tin cậy để Bulgaria mở rộng quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), một thị trường năng động với khoảng 700 triệu dân, trong đó có trên 100 triệu người dân Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chuyên ngành như khoa học và công nghệ, coi đây là ưu tiên chiến lược trong giai đoạn mới, cùng với đó là giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lao động, môi trường và y tế.

Theo Tổng Bí thư, lịch sử 75 năm quan hệ Việt Nam - Bulgaria đã cho thấy rằng khi hai dân tộc cùng nhau chia sẻ những giá trị nhân văn, cùng kề vai sát cánh trong những thời khắc thử thách và cùng nhìn về tương lai với khát vọng phát triển, đó chính là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ trường tồn, bền chặt và ngày càng thăng hoa.

Cùng ngày, tại thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Nataliya Kiselova. Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã thăm Công ty Công nghiệp quốc phòng Samel-90 của Bulgaria, cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia Bulgaria, thăm cung điện Vrana ở ngoại ô thủ đô Sofia - nơi Bác Hồ từng ở tại Bulgaria. Chiều 24-10, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Sofia, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22 đến 24-10-2025 theo lời mời của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev.

TTXVN