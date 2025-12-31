Việt Nam - điểm đến được ưa chuộng hàng đầu năm 2026

Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế của một nền kinh tế năng động bậc nhất khu vực và một điểm đến du lịch mang tầm quốc tế. Những nỗ lực cải cách cấu trúc sâu rộng cùng chiến lược phát triển bền vững đã giúp Việt Nam nhận được sự đánh giá cao từ các tổ chức tài chính và truyền thông lớn trên thế giới.

Du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào tháng 3-2025. Ảnh: XINHUA

Động lực tăng trưởng

Báo cáo mới nhất từ tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG (Nhật Bản) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 sẽ đạt mức 8,2%. Con số ấn tượng này được thúc đẩy bởi sự cộng hưởng giữa hoạt động xuất khẩu vượt mong đợi và đà tăng trưởng ổn định của thị trường trong nước. Trước đó, hiệu suất xuất khẩu năm 2025 đã ghi nhận mức tăng gần 17% so với năm 2024, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam duy trì sự mạnh mẽ với mức tăng 10% trong năm 2025, cho thấy niềm tin mãnh liệt của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Phân tích từ ngân hàng HSBC cũng nhấn mạnh, tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng bất chấp những bất định về thương mại toàn cầu. Khả năng chống chịu của Việt Nam gây bất ngờ khi kim ngạch xuất nhập khẩu trong quý 3-2025 tăng trưởng gần 20%, giúp thặng dư thương mại tăng gấp đôi so với nửa đầu năm. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu hàng điện tử sang thị trường Mỹ đạt mức tăng trưởng đột phá 150%, đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu sang quốc gia này. Thành tích này một lần nữa đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN.

Theo đánh giá từ trang Lexology (Anh), sức mạnh kinh tế của Việt Nam hiện nay không chỉ dừng lại ở những con số thương mại thuần túy mà thực chất được xây dựng trên nền tảng của những cải cách thể chế sâu rộng. Năm 2025 được xem là năm bước ngoặt, với các kế hoạch tái cấu trúc bộ máy nhà nước, hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp, công nhận tài sản số và chuẩn bị hệ thống pháp luật toàn diện cho kinh tế số và kinh tế xanh. Những động thái này hỗ trợ cho đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam, đồng thời phát đi tín hiệu về cam kết xây dựng nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Biểu tượng du lịch mới

Cùng với những kỳ tích kinh tế, ngành du lịch Việt Nam cũng đang trên đà thiết lập những kỷ lục mới. Theo trang The Diplomat (Mỹ), Việt Nam dự kiến đón 21 triệu khách quốc tế trong năm 2025, vượt qua kỷ lục 18 triệu lượt khách vào năm 2019. Cột mốc vị khách quốc tế thứ 20 triệu được chào đón tại sân bay Phú Quốc vào giữa tháng 12-2025 là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phục hồi thần tốc của ngành công nghiệp không khói sau đại dịch Covid-19.

Trang Tour and Tour World (Mỹ) nhận định sự bùng nổ này đến từ chính sách thị thực thông thoáng và mạng lưới đường bay quốc tế được mở rộng liên tục. Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong số những quốc gia được ghé thăm nhiều nhất Đông Nam Á, sau Malaysia và Thái Lan. Sự hấp dẫn của Việt Nam đến từ sự hòa quyện giữa di sản văn hóa phong phú và cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục.

Dưới góc nhìn của tạp chí Vogue (Pháp), Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026. Vogue nhấn mạnh vào sự giao thoa giữa nét truyền thống và hơi thở đương đại. Tại những đô thị lớn như Hà Nội, du khách được trải nghiệm nét kiến trúc thuộc địa đan xen với không gian giải trí hiện đại của các quán bar sân thượng và các câu lạc bộ náo nhiệt. Trong khi đó, TPHCM hiện lên như một trung tâm của tinh thần khởi nghiệp và sáng tạo, nơi những phòng trưng bày nghệ thuật đương đại và nhà hàng đổi mới không ngừng tạo nên một trải nghiệm đô thị đa sắc.

Hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc (tỉnh An Giang), Côn Đảo (TPHCM) hay vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cũng góp phần quan trọng trong việc nâng tầm vị thế của Việt Nam. Ngành du lịch đóng góp vào ngân sách quốc gia và thúc đẩy sự phát triển của các cộng đồng địa phương thông qua cam kết du lịch có trách nhiệm và bền vững. Với những lợi thế sẵn có cùng chiến lược phát triển bài bản, Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý trên bản đồ kinh tế và du lịch toàn cầu trong năm 2026.

THANH HẰNG tổng hợp