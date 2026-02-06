Khánh Hòa: Phấn đấu thu 9 tỷ USD từ du lịch vào năm 2030

Ngày 6-2, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045; qua đó tạo cơ sở thống nhất cho quy hoạch, đầu tư và xúc tiến du lịch của tỉnh.

Tỉnh Khánh Hòa công bố chiến lược phát triển du lịch. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo đó, Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước khẳng định vị thế điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á. Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên nền tảng kinh tế biển.

Các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tổng thu du lịch khoảng 9 tỷ USD; đóng góp vào GRDP đạt 20%; đón 33 triệu lượt khách (40%–45% quốc tế); lưu trú bình quân 4–5 ngày; chi tiêu tăng 1,5–2 lần so với năm 2025; quy mô khoảng 100.000 phòng lưu trú (75% đạt chuẩn 3–5 sao); tạo việc làm cho trên 300.000 lao động.

Định hướng đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á, phát triển dịch vụ giá trị gia tăng cao. Theo đó, chiến lược đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 36 giải pháp, tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng, phát triển sản phẩm, chuyển đổi số, mở rộng thị trường, nâng cao nguồn nhân lực và thu hút đầu tư; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế đêm và sản phẩm du lịch gắn với yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm, lễ hội Ka-tê...

Du thuyền ngắm vịnh Nha Trang. Ảnh: AMAN YACHT

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiến lược được xây dựng với sự đồng hành của Vingroup và tư vấn quốc tế từ Dubai, dựa trên hơn 20 cuộc làm việc, khảo sát 30 điểm đến và phân tích trên 10.000 ý kiến du khách toàn cầu. UBND tỉnh cũng giao Sở VH-TT-DL làm đầu mối triển khai, phối hợp các ngành xây dựng kế hoạch hành động và theo dõi thực hiện.

HIẾU GIANG