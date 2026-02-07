Du lịch Việt Nam lập kỷ lục mới với gần 2,5 triệu khách quốc tế trong tháng 1

Tháng 1-2026, du lịch Việt Nam ghi nhận dấu mốc tăng trưởng ấn tượng khi đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay trong một tháng.

Thị trường khách du lịch đến từ Ấn Độ tiếp tục bứt phá

Con số này cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của điểm đến Việt Nam, đồng thời phản ánh hiệu quả của chính sách, xúc tiến quảng bá và sự phục hồi vững chắc của thị trường quốc tế ngay từ đầu năm.

Thống kê cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1-2026 tăng 21,4% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đường hàng không tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm gần 80% tổng lượng khách, cho thấy hiệu quả của việc mở rộng và khôi phục các đường bay quốc tế. Đường bộ ghi nhận mức tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, phản ánh sự sôi động của dòng khách từ các nước láng giềng và ASEAN, trong khi khách đường biển tăng khoảng 30%, duy trì vai trò ở phân khúc du lịch tàu biển.

Về thị trường nguồn, châu Á tiếp tục là trụ cột với khoảng 1,8 triệu lượt khách, chiếm hơn 73% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc giữ vị trí thị trường lớn nhất với gần 490.000 lượt, tăng mạnh so với cả tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, trong khi Trung Quốc dù giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng vẫn đạt gần 460.000 lượt, đứng thứ hai về quy mô.

Đáng chú ý, thị trường Ấn Độ tiếp tục bứt phá với mức tăng hơn 80% so với cùng kỳ, đạt gần 88.000 lượt khách, khẳng định tiềm năng lớn của thị trường này trong chiến lược đa dạng hóa nguồn khách của du lịch Việt Nam. Châu Âu nổi lên là điểm sáng tăng trưởng khi tổng lượng khách đạt khoảng 424.000 lượt, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Các thị trường như Nga, Anh, Pháp, Đức đều tăng 2 chữ số, trong đó Nga và Ba Lan ghi nhận mức tăng rất cao. Khách từ châu Mỹ và châu Đại Dương cũng tăng trưởng ổn định, với Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường đường dài quan trọng.

Với đà tăng trưởng mạnh ngay từ đầu năm, du lịch Việt Nam đang chuyển rõ nét từ giai đoạn phục hồi sang tăng trưởng và cạnh tranh, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

MAI AN