Saigontourist Group bàn cách phát triển bứt phá trong tương lai

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, đồng thời TPHCM triển khai mạnh mẽ các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị quyết 260/2025/QH15 sửa đổi bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội, tạo không gian phát triển và thử nghiệm đột phá cho các doanh nghiệp đầu ngành.

Người mua quốc tế làm việc với đại diện Lữ hành Saigontourist trong khuôn khổ ITE HCMC 2025

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group cho biết, hội thảo mang ý nghĩa chính trị – kinh tế rất quan trọng đối với Saigontourist Group, là thời điểm để đơn vị nhìn lại toàn diện mô hình phát triển, xác lập tầm nhìn chiến lược đến năm 2035, phù hợp với định hướng lớn của Đảng, Nhà nước và TPHCM về vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong các ngành kinh tế mũi nhọn.

“Chuyển đổi không chỉ là chuyển đổi số, mà còn là chuyển đổi tư duy quản trị, mô hình tổ chức, cách tạo ra giá trị và vai trò của doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau, ngay cả khi đang ở vị trí dẫn đầu”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho hay.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cũng chia sẻ rằng, quán triệt chủ đề điều hành của TPHCM năm 2026 là “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy – Khai thông thể chế – Đột phá hạ tầng – Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”, Saigontourist Group xác định đây không chỉ là định hướng chung, mà là kim chỉ nam xuyên suốt cho toàn bộ hoạt động quản trị và điều hành của Tổng Công ty trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, Saigontourist Group cũng nắm bắt cơ hội vàng từ tinh thần đổi mới của Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 260/2025/QH15 để xây dựng chiến lược chuyển đổi, tạo đột phá và phát triển bền vững theo mô hình “dẫn dắt bằng năng lực, kiến tạo bằng cơ chế, vươn tầm bằng văn hóa.

Một sản phẩm du lịch phục vụ khách quốc tế tại TPHCM do Lữ hành Saigontourist khai thác

Tại hội thảo, một số đại biểu đã trình bày các tham luận chuyên sâu về những vấn đề trọng tâm của chiến lược phát triển Saigontourist Group đến năm 2035. Nội dung tập trung phân tích xu hướng phát triển du lịch toàn cầu và Việt Nam trong 10-15 năm tới; đánh giá sức cạnh tranh, tiềm năng và những điểm nghẽn trong mô hình phát triển của Saigontourist Group; đồng thời đưa ra nhiều khuyến nghị chiến lược về chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới quản trị doanh nghiệp...

Saigontourist Group đón gần 500.000 lượt khách lưu trú Theo thống kê của Saigontourist Group, năm 2025 tổng doanh thu toàn hệ thống đạt 2.538 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2024 và hoàn thành 102% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 672,5 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ và vượt 103% kế hoạch năm. Tổng lượt khách lưu trú đạt gần 476.000 lượt, công suất phòng bình quân đạt 61,3%, trong đó nhiều khách sạn 4–5 sao tại trung tâm thành phố đạt công suất 72-88%.

THI HỒNG