Kinh tế

Du lịch

Giáp tết, du khách nườm nượp “check-in” núi Cấm

SGGPO

Từ đầu năm 2026 đến nay, Khu du lịch núi Cấm (An Giang) đón khoảng 50.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ.

DJI_20250512071416_0034_D.jpg
3737108a178399ddc09233.jpg
Núi Cấm nổi tiếng với các điểm du lịch tâm linh và khu du lịch sinh thái mát mẻ

Những ngày này, rất đông du khách trong và ngoài tỉnh An Giang đã đến tham quan, trải nghiệm khí hậu mát mẻ, thiên nhiên hoang sơ và các điểm du lịch tâm linh ở núi Cấm (hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn, ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn, tỉnh An Giang).

c1d64c6c4b65c53b9c7427.jpg
_DSC2119.jpg
Tượng phật Di Lặc trở thành biểu tượng cho miền “đất Phật” trên núi Cấm. Đây là công trình kiến trúc được Tổ chức kỷ lục Châu Á công nhận là “Tượng Phật lớn nhất trên đỉnh núi ở Châu Á” vào năm 2013.

Để lên núi Cấm, du khách có thể đi cáp treo hoặc đi mô tô. Một số du khách lại chọn hình thức trekking (đi bộ đường dài) để cảm nhận, khám phá những cung đường.

6a7747c840c1ce9f97d017.jpg
1a3b99869e8f10d1499e28.jpg
Nhiều người chọn núi Cấm làm điểm đến du lịch tâm linh kết hợp hành hương đầu năm. Ngoài việc lễ bái, hành hương còn kết hợp được với nhiều hình thức khám phá, trải nghiệm khá độc đáo
IMG_9944.jpg
_DSC2113.jpg
Nằm bên bờ hồ Thủy Liêm thơ mộng, chùa Vạn Linh cũng là công trình kiến trúc nổi tiếng được đông đảo du khách viếng thăm
_DSC2093.JPG
_DSC2063.JPG
_DSC2001.JPG
Trên núi Cấm không chỉ có hồ Thủy Liêm, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn và các điểm tham quan nằm rải rác từ chân đến đỉnh núi mà còn có chợ phiên độc đáo được gọi là “chợ mây”

Ông Đinh Văn Chắc, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm cho biết từ đầu năm đến nay, núi Cấm đón khoảng 50.000 lượt khách, tăng 15% so cùng kỳ, doanh thu khoảng 900 triệu đồng. Dự báo lượt khách dịp tết năm nay sẽ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, trong đó thường đông nhất vào ngày mùng 4 tết.

_DSC1975.JPG
a2f53e9a958f1bd1429e.jpg
5c8444c3f2d67c8825c7.jpg
Đến núi Cấm thời điểm này, du khách cũng sẽ được tham quan các vườn su su xanh mát, trải nghiệm hái su trong khung cảnh núi rừng hùng vĩ
NAM KHÔI

