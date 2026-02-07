Giáp tết, du khách nườm nượp “check-in” núi Cấm

Từ đầu năm 2026 đến nay, Khu du lịch núi Cấm (An Giang) đón khoảng 50.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ.
Những ngày này, rất đông du khách trong và ngoài tỉnh An Giang đã đến tham quan, trải nghiệm khí hậu mát mẻ, thiên nhiên hoang sơ và các điểm du lịch tâm linh ở núi Cấm (hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn, ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn, tỉnh An Giang).
Để lên núi Cấm, du khách có thể đi cáp treo hoặc đi mô tô. Một số du khách lại chọn hình thức trekking (đi bộ đường dài) để cảm nhận, khám phá những cung đường.
Ông Đinh Văn Chắc, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm cho biết từ đầu năm đến nay, núi Cấm đón khoảng 50.000 lượt khách, tăng 15% so cùng kỳ, doanh thu khoảng 900 triệu đồng. Dự báo lượt khách dịp tết năm nay sẽ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, trong đó thường đông nhất vào ngày mùng 4 tết.